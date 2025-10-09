मुस्लिम, OBC, EBC, सवर्ण... पीके की कैंडिडेट लिस्ट की सोशल इंजीनियरिंग समझिए

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 51 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में जाति का पूरा ख्याल रखा है. जनसुराज पार्टी ने 7 अनुसूचित जाति, 17 अति पिछड़ों, 11 पिछड़े, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है.

आगामी चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की रणनीति का अगर एनालिसिस किया जाए तो उनका सबसे ज्यादा जोर मुसलमानों और अति पिछड़ों पर हैं. इसके जरिए उन्होंने आरजेडी और जेडीयू दोनों के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है.

पीके की लिस्ट में जिन 51 टिकटों का ऐलान किया गया है, उनमें से 16 फीसदी मुसलमान हैं. बिहार में मुस्लिम वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं. पीके की स्ट्रेटिजी इसी वोट को साधने की दिखती है. इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि कहीं न कहीं ये उम्मीदवार आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

प्रदेश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 17.7 फीसदी है. मुस्लिम वोटर वैसे तो सामाजिक रूप से अपर कास्ट, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति आदि में बंटा हुआ है. लेकिन अधिकतर मुसलमान ओबीसी और ईबीसी कैटिगरी में आते हैं. इसके बावजूद चुनावों के दौरान ये एक समुदाय की तरह वोट करते हैं.

ऐसे में पीके बिहार में मुसलमानों की कुल आबादी की हिस्सेदारी तरह ही अपनी लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह देकर साफ कर दिया है कि उनकी नजर इस समुदाय के वोट बैंक पर है.

उसी तरह 17 अति पिछड़ों को टिकट दिया गया है. कुल टिकटों में इनकी हिस्सेदारी 36 फीसदी है. बिहार में अति पिछड़ों की आबादी लगभग 34 फीसदी मानी जाती है. नीतीश कुमार की जेडीयू की अति पिछड़ों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है. इस तरह प्रशांत किशोर ने जेडीयू के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है.