पीएम मोदी बिहार के हर सपने को कर रहे हैं पूरा... प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान



पीएम मोदी बिहार के हर सपने को कर रहे हैं पूरा... प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर कई हजार करोड़ रुपये के पावर और ट्रेन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है
  • प्रधानमंत्री कई नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, जो राज्य के विकास में मदद करेंगे
  • बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन में हुई झड़पें विपक्षी दलों की साजिश का परिणाम थीं
पटना:

बिहार में चुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ने लगी है. बीते दिनों पीएम मोदी ने भी बिहार का दौरा किया था. उस दौरान पीएम मोदी ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थीं. उन्होंने कई हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया. पीएम मोदी के ऐलान और बिहार के दौरे को लेकर राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया है. 

दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावर प्रोजेक्ट का, विभिन्न तरह के ट्रेन का तोहफा, बिहार को दे रहे हैं, साथ ही साथ अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे. बिहार ने जो सपना संजोग कर रखा था उन सभी सपना को पीएम पूरा करने जा रहे हैं.

एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भीड़ जा रहे हैं, इसे लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसी घटना सिर्फ एक जगह सामने आई है. और कहीं कुछ नहीं हुआ है. जिन लोगों ने ऐसा किया है वो विपक्षी दलों के लोग थे. वह जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिशों में जुटे थे.

वहीं, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ताओं में जो चट्टानी एकता दिख रही है यह इस बात की गारंटी है आने वाले विधानसभा चुनाव में उसमें एनडीए इतिहास लिखेगी. 

एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आपस में ही कार्यकर्ता फिर जा रहे हैं. इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि एक जगह को छोड़ दीजिएगा तो कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है. यह सब अफवाह है ऐसा पहली बार है कि एनडीए घटक दल के सभी नेता एक साथ जा रहे हैं एक मंच पर जा रहे हैं. तेजस्वी यादव के बयान पर कहां की पहले तेजस्वी यह बताएं कि उनके परिवार के लोगों ने गरीबों का नौकरी के नाम पर जमीन हथिया लिया वह जमीन कब छोड़ेगा.

