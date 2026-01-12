UPSC NDA, NA, CDS 1 परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस दिन होगा एग्जाम, यहां क्लिक कर चेक करें शेड्यूल

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी (NA) एग्जामिनेशन (I), 2026 का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है. जारी शेड्यूल के अनुसार NDA और NA एग्जामिनेशन (I) परीक्षा 12 अप्रैल, 2026 को आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा दो शिफ्टों में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जो कि दोपहर 12.30 बजे तक होगा. वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी जो कि शाम 4.30 बजे तक होगा. पहली शिफ्ट में मैथ्स और दूसरी शिफ्ट में जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा. NDA और NA रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव-टाइप पेहोगा. मैथेमेटिक्स का पेपर 300 मार्क्स का हो. जबकि जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का होगा. परीक्षा कुल 900 मार्क्स की होगी.

UPSC ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) एग्जामिनेशन (I), 2026 का भी शेड्यूल जारी कर दिया है. ये एग्जाम भी 12 अप्रैल को होगा. इंग्लिश का पेपर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगा. जनरल नॉलेज का पेपर दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक होगा. एलिमेंट्री मैथेमेटिक्स का पेपर शाम की शिफ्ट में शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा.

ये भी पढ़ें- 3 बार मिली असफलता, फिर ये एक ट्रिक आई काम, महज 24 साल की उम्र क्रैक किया UPSC एग्जाम

CDS 1 इंग्लिश का एग्जाम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगा, जनरल नॉलेज का पेपर दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होगा, एलिमेंट्री मैथेमेटिक्स का एग्जाम शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा. इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए NDA के लिए कुल 391 वैकेंसी और CDS के लिए 451 पदों को भरना है.

कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

जिन भी कैंडिडेट ने ये एग्जाम देने के लिए आवेदन किया है वो UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर डिटेल्ड शेड्यूल देख सकते हैं. NDA और CDS दोनों में नेगेटिव मार्किंगी भी है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ समय बाद परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर देगा. upsc.gov.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड किया जाएगा.