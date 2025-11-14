मोकामा सीट पर गजब का रोमांच.. अनंत ने फिर बनाई बढ़त.. समर्थकों के लिए 2 लाख रसगुल्ला तैयार

बिहार विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें मोकामा सीट पर है. इस सीट से जेडीयू के बाहुबली अनंत सिंह का मुकाबला बाहुबली सूरजनभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है. अनंत इस सीट पर जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उनके पटना के घर पर जीत के जश्न की तैयारी दो दिन पहले ही चल रही थी. अनंत के घर पर समर्थकों के खाने-पीने का इंतजाम चल रहा है. 2 लाख रसगुल्ले बनकर तैयार हैं. बात दें कि विधानसभा सीट के ताजा रुझानों में मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं.

Patna, Bihar: Supporter of JD(U) candidate Anant Singh, Bittu Singh says, "Food arrangements are being made for the supporters and well-wishers who will come to celebrate. This tradition of preparing food has continued since 2005, every time Anant Singh contests elections. We… pic.twitter.com/zMNuK4PgGk — IANS (@ians_india) November 12, 2025

जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थक बिट्टू सिंह ने कहा, "जो भी समर्थक और शुभचिंतक जश्न मनाने आएंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है. भोजन बनाने की यह परंपरा 2005 से लगातार जारी है, जब भी अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं. हम पहले से ही जानते हैं कि परिणाम मोकामा अनंत सिंह का है..."

अनंत के समर्थक इतने उत्साहित हैं कि उनको छोटे सरकार की जीत का पूरा भरोसा है.