विज्ञापन
विशेष लिंक

मोकामा सीट पर गजब का रोमांच.. अनंत ने फिर बनाई बढ़त.. समर्थकों के लिए 2 लाख रसगुल्ला तैयार

अनंत के घर पर समर्थकों के खाने-पीने का इंतजाम चल रहा है. 2 लाख रसगुल्ले बनकर तैयार हैं. विधानसभा सीट के ताजा रुझानों में मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
मोकामा सीट पर गजब का रोमांच.. अनंत ने फिर बनाई बढ़त.. समर्थकों के लिए 2 लाख रसगुल्ला तैयार
अनंत के समर्थक इतने उत्साहित हैं कि उनको छोटे सरकार की जीत का पूरा भरोसा है.
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें मोकामा सीट पर है. इस सीट से जेडीयू के बाहुबली अनंत सिंह का मुकाबला बाहुबली सूरजनभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है. अनंत इस सीट पर जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उनके पटना के घर पर जीत के जश्न की तैयारी दो दिन पहले ही चल रही थी. अनंत के घर पर समर्थकों के खाने-पीने का इंतजाम चल रहा है. 2 लाख रसगुल्ले बनकर तैयार हैं. बात दें कि विधानसभा सीट के ताजा रुझानों में मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं.

जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थक बिट्टू सिंह ने कहा, "जो भी समर्थक और शुभचिंतक जश्न मनाने आएंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है. भोजन बनाने की यह परंपरा 2005 से लगातार जारी है, जब भी अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं. हम पहले से ही जानते हैं कि परिणाम मोकामा अनंत सिंह का है..."

अनंत के समर्थक इतने उत्साहित हैं कि उनको छोटे सरकार की जीत का पूरा भरोसा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Bihar Mokama Seat, Mokama Seat Anant Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com