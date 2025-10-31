विज्ञापन
विशेष लिंक

जनुसराज पार्टी में नहीं थे दुलारचंद यादव, मोकामा हत्या पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा

प्रशांत ने साथ ही राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ये हत्या दिखाता है कि जिस बिहार में जंगलराज की बात होती थी, बाहर बात होती थी कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, ये हत्या उसी को दर्शाता है.

Read Time: 3 mins
Share
जनुसराज पार्टी में नहीं थे दुलारचंद यादव, मोकामा हत्या पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा
प्रशांत किशोर ने दुलारचंद यादव को लेकर कही बड़ी बात
  • प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि मोकामा में मारे गए दुलारचंद यादव उनकी पार्टी के आधिकारिक सदस्य नहीं थे
  • दुलारचंद यादव मोकामा के जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में थे, लेकिन पार्टी के सदस्य नहीं थे
  • किशोर ने बिहार में कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए जंगलराज की वापसी बताई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि है कि मोकामा में मारे गए दुलारचंद यादव उनकी पार्टी में आधिकारिक तौर पर नहीं थे. प्रशांत ने आज कहा कि देखिए जो खबरें आई हैं और जिन सज्जन की हत्या हुई है वो हमारी पार्टी के आधिकारिक सदस्य नहीं थे. उन्होंने कहा कि हां, ये जरूर था कि वो हमारे मोकामा के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में थे. गौरतलब है कि गुरुवार को मोकामा में यादव की हत्या कर दी गई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. यहां से जेडीयू के बाहुबली अनंत सिंह और आरजेडी से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं.

प्रशांत ने साथ ही राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ये हत्या दिखाता है कि जिस बिहार में जंगलराज की बात होती थी, बाहर बात होती थी कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, ये हत्या उसी को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि चुनाव में मतभेद होना, आरोप-प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है. लेकिन किसी की हत्या हो जाना ये सही नहीं है. किशोर ने कहा कि वो आदमी सही है या गलत है, उसने क्या-क्या किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि किसी की हत्या हो जाना ये तो शासन-प्रशासन और जो लोग यहां देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी है. ये सीधा-सीधा उनकी असफलता है. 

उन्होंने कहा कि मैं इस घटना के हवाले से मोकामा और पूरे बिहार की जनता से कहता हूं कि जनसुराज जो हमेशा से कहता आया है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा. उन्होंने कहा कि बाहुबली किसी भी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपकी विचारधारा का हो, जो गलत है गलत है. उन्होंने कहा कि मोकामा में ये दिख रहा है. दो बाहुबली अगर लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा-लिखा यंग लड़का लड़ रहा है तो इतनी घबराहट है.

उन्होंने कहा कि बाहुबली बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं वो सिर्फ अच्छे लोगों से लड़ने से डरते हैं. किशोर ने कहा कि जनसुराज ने पूरा बिहार में ये विकल्प दिया है. बहुतेरे ऐसे क्षेत्रों में जहां से बालू माफिया, शराब माफिया चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने स्वच्छ लोगों का एक विकल्प दिया गया है. उन्होंने कहा कि अब ये बिहार की जनता पर है कि वो स्वच्छ लोगों को चुनती है या फिर वो पुराने भ्रष्टाचारियों और बाहुबलियों को चुनती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Prashant Kishor, Dularchand Murder Case
Get App for Better Experience
Install Now