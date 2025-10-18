विज्ञापन
विशेष लिंक

जब भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार, वीडियो हुआ वायरल

तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार अरुण यादव राजनीति में लालू प्रसाद यादव को अपना आदर्श मानते हैं. यही वजह है कि वह नामांकन के दौरान उनकी तस्वीर लेकर पहुंचे. (ये इनपुट हमें विश्वनाथ प्रताप यादव ने दी है)

Read Time: 2 mins
Share
जब भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार, वीडियो हुआ वायरल
भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचा उम्मीदवार
  • भैंस पर चढ़कर नामांकन करने आए उम्मीदवार को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी
  • अरुण यादव ने कहा कि वे लालू यादव के आदर्शों पर चलते हैं और इसी अंदाज में नामांकन किया है
  • तेज प्रताप यादव की पार्टी से चुनाव लड़ रहे अरुण यादव ने हाथ में लालू यादव की तस्वीर थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

चुनाव के दौरान आपने ऐसे उम्मीदवारों को तो जरूर देखा होगा जो नामांकन करने के लिए अजब-गजब तरीके से पहुंचे हों. बिहार चुनाव में भी एक ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला. तेज प्रताप यादव की पार्टी के एक उम्मीदवार जब भैंस पर चढ़कर नामांकन के लिए पहुंचे तो सभी हैरान रह गए. इस उम्मीदवार का नाम अरुण यादव है. वो अरवल विधानसभा सीट से जनशक्ति जनता दल की तरफ से मैदान में हैं. आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में तेज प्रताप यादव RJD से अलग अपनी एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं. 

भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे अरुण यादव ने मीडिया से भी बात की. उन्होंने इस दौरान कहा कि लालू यादव हमारे पूजनीय हैं, हम उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं. लालू जी के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की पार्टी से उम्मीदवार होने के नाते मैं लालू यादव के अंदाज में ही नामांकन करने पहुंचा हूं.  

भैंस पर बैठे उम्मीदवार को देखने उमड़ी भीड़

अरवल सीट से जब अरुण यादव नामांकन करने पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ वहां पहुंच गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को पता चला कि कोई उम्मीदवार गाड़ी घोड़े से नहीं बल्कि भैंस पर चढ़कर नामांकन करने आया है. 

हाथ में लालू यादव की तस्वीर

अरुण यादव जब भैंस पर सवार होकर अपना नामांकन करने पहुंचे तो उनके हाथ में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव की तस्वीर थी. उन्होंने मीडिया से कहा कि राजनीति में वो लालू यादव को ही अपना आदर्श मानते हैं. इसलिए उन्होंने अपने साथ उनकी तस्वीर रखी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Candidate On Buffalo, Tej Pratap Yadav
Get App for Better Experience
Install Now