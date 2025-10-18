जब भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार, वीडियो हुआ वायरल

चुनाव के दौरान आपने ऐसे उम्मीदवारों को तो जरूर देखा होगा जो नामांकन करने के लिए अजब-गजब तरीके से पहुंचे हों. बिहार चुनाव में भी एक ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला. तेज प्रताप यादव की पार्टी के एक उम्मीदवार जब भैंस पर चढ़कर नामांकन के लिए पहुंचे तो सभी हैरान रह गए. इस उम्मीदवार का नाम अरुण यादव है. वो अरवल विधानसभा सीट से जनशक्ति जनता दल की तरफ से मैदान में हैं. आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में तेज प्रताप यादव RJD से अलग अपनी एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं.

भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे अरुण यादव ने मीडिया से भी बात की. उन्होंने इस दौरान कहा कि लालू यादव हमारे पूजनीय हैं, हम उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं. लालू जी के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की पार्टी से उम्मीदवार होने के नाते मैं लालू यादव के अंदाज में ही नामांकन करने पहुंचा हूं.

भैंस पर बैठे उम्मीदवार को देखने उमड़ी भीड़

अरवल सीट से जब अरुण यादव नामांकन करने पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ वहां पहुंच गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को पता चला कि कोई उम्मीदवार गाड़ी घोड़े से नहीं बल्कि भैंस पर चढ़कर नामांकन करने आया है.

हाथ में लालू यादव की तस्वीर

अरुण यादव जब भैंस पर सवार होकर अपना नामांकन करने पहुंचे तो उनके हाथ में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव की तस्वीर थी. उन्होंने मीडिया से कहा कि राजनीति में वो लालू यादव को ही अपना आदर्श मानते हैं. इसलिए उन्होंने अपने साथ उनकी तस्वीर रखी है.