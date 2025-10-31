विज्ञापन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: एनडीए की बड़ी जीत के संकेत

बिहार की जनता अंधेरा और उजाले के फर्क को समझती है. महागठबंधन की घोषणाओं का सच भी बिहार की जनता को पता है. बिहार की जनता इनकी घोषणाओं पर हंस रही है. जनता समझती है कि कौन करेगा और कौन सिर्फ बोल रहा है. जनता का कहना है कि पिता ने भी लूटा और बेटा भी लूटना चाहता है. 

  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान दो चरणों में होगा, पहला चरण छह नवंबर और दूसरा ग्यारह नवंबर को है
  • एनडीए इस बार बिहार चुनाव में दो हजार दस से भी बड़ी जीत हासिल कर सकती है, एनडीटीवी सूत्रों के अनुसार
  • महागठबंधन की घोषणाओं पर बिहार की जनता में विश्वास की कमी है और वे इनके वादों को गंभीरता से नहीं लेती
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. बता दें कि बिहार चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में किया चाएगा, जिसका पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को है. इसके बाद 14 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी. ऐसे में एनडीए और महागठबंधन चुनाव प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है. इसी बीच एनडीटीवी के सूत्रों के मुताबिक इस बार बिहार चुनाव में एनडीए 2010 से भी ज्यादा बड़ी जीत दर्ज कर सकती है. 

बिहार की जनता अंधेरा और उजाले के फर्क को समझती है. महागठबंधन की घोषणाओं का सच भी बिहार की जनता को पता है. बिहार की जनता इनकी घोषणाओं पर हंस रही है. जनता समझती है कि कौन करेगा और कौन सिर्फ बोल रहा है. जनता का कहना है कि पिता ने भी लूटा और बेटा भी लूटना चाहता है. 

हम मंडलवादी भी हैं और कमंडलवादी भी हैं. अति पिछड़ा समाज जानता है कि कौन अत्याचारी है. लालू प्रसाद यादव अराजकता के प्रतीक हैं, अपराध का प्रतीक हैं. कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने भारत को लूटा. गांधी परिवार के कारण हम सुपर पॉवर नहीं बन पाए. गरीबों को आरक्षण गांधी परिवार के कारण नहीं मिला.

इस राज में अपराधी जेल के अंदर हैं. नीतीश कुमार के राज्य में सीएम हाउस से रंगदारी नहीं वसूली जाती. लालू ने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर महिलाओं का सम्मान किया. जबकि नीतीश कुमार ने महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया. लालू भारत की राजनीति में नहीं होते तो 30 साल पहले महिलाओं को आरक्षण मिल गया होता.

