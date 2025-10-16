विज्ञापन
विशेष लिंक

जीत की रणनीति, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश.. बिहार दौरे में अमित शाह देंगे विनिंग फॉर्मूला

अमित शाह का बिहार दौरा एनडीए के अंदर तालमेल और जीत की रणनीति तय करने पर केंद्रित रहेगा. शाह कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर चुनावी रोडमैप पर अंतिम मुहर लगाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
जीत की रणनीति, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश.. बिहार दौरे में अमित शाह देंगे विनिंग फॉर्मूला
  • अमित शाह का दो दिवसीय बिहार दौरा पर हैं इस दौरान शाह कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे
  • बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और जिलाध्यक्ष के साथ अमित शाह बैठक करेंगे
  • शाह कार्यकर्ताओं को सीट विवाद खत्म करने और एनडीए के साझा उम्मीदवार के पक्ष में काम करने का संदेश देंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में अब भाजपा पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है. इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह का दो दिवसीय बिहार दौरा आज से शुरू हो रहा है. शाह बुधवार शाम पटना पहुंचेंगे और रात में ही भाजपा संगठन से जुड़ी एक अहम बैठक करेंगे. इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव प्रभारी और विभिन्न जिलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे.

सूत्रों के मुताबिक़ अमित शाह के इस दौरे का मकसद साफ है. NDA में सीट बंटवारे के बाद संगठनात्मक सामंजस्य बैठाना और जीत की ठोस रणनीति बनाना. शाह का फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां बीजेपी के सहयोगी दलों ने उम्मीदवार उतारे हैं. वे कार्यकर्ताओं को यह संदेश देंगे कि अब सीट विवाद खत्म हो चुका है और हर उम्मीदवार को एनडीए का साझा चेहरा मानकर काम करना होगा.

शाह कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक

इस बैठक में शाह बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों से उनके-अपने विधानसभा क्षेत्रों का फीडबैक भी लेंगे. यह फीडबैक चुनावी रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा. पार्टी सूत्रों का कहना है कि शाह का यह दौरा कार्यकर्ताओं में जोश भरने और “मिशन जीत” का आगाज करने वाला है.

एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया था. मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि “चुनाव सिर्फ़ राजनीति नहीं, विचारधारा की लड़ाई है.” अब शाह इसी संदेश को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएंगे.

कई राज्यों के सीएम पहुंच रहे हैं बिहार

17 अक्टूबर को शाह की बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं प्रस्तावित हैं. साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी बिहार पहुंचेंगे ताकि एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान ताकत का प्रदर्शन किया जा सके. शाह इस दौरान हर मंडल स्तर तक रोड शो और रैलियों के कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक़ शाह का यह दौरा न सिर्फ़ रणनीति समीक्षा का मौका होगा, बल्कि यह बिहार में बीजेपी के “कमांड मोड” में आने का संकेत भी देगा. अगले कुछ हफ्तों में शाह के कई रोड शो, सभा और संगठन समीक्षा बैठकें भी तय मानी जा रही हैं.

ये भी पढ़ें-: बिहार चुनाव में योगी की एंट्री: जानिए क्यों दानापुर और सहरसा में ही हो रही है आदित्यनाथ की सभा?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election 2025, Amit Shah Bihar Visit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com