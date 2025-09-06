पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल, हेमंत सोरेन भी बिहार में राजद-कांग्रेस के साथ लड़ेंगे चुनाव

JMM And Pashupati Paras in INDIA Block: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव-राहुल गांधी की विपक्षी इंडिया गठबंधन का कुनबा और बड़ा हुआ है. शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर चल रही बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. बैठक में यह फैसला लिया गया कि पशुपति पारस की लोजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी. मालूम हो कि पशुपति पारस के साथ सूरजभान सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल हैं. ऐसे में पशुपति गुट के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से चिराग पासवान की लोजपा के वोट बैंक में बिखराव होगा.

सीटों का बंटवारा कैसे होगा, रहेगी नजर

दूसरी ओर भागलपुर, बांका, मुंगेर के झारखंड से सटे इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार है. यह जनाधार भी इंडिया गठबंधन में जुड़ेगा. अब देखने वाली बात होगी कि इन सभी पार्टियों के जुड़ने से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होता है.

तेजस्वी के आवास पर चल रही बैठक में हुआ फैसला

तेजस्वी यादव के साथ उनके आवास पर चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस बात की घोषणा की. उन्होंने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस भी बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगी.

बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस गुट को भी इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ने के लिए सीटें दी जाएगीं.

अधिकांश सीटों पर बातचीत हो गई, अंतिम नतीजा जल्दः राजेश राम

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक माहौल में हुई. बहुत हद तक हम लोगों ने सीट सीलिंग पर फार्मूला तय कर लिया है. अधिकांश सीटों पर बातचीत हो गई है और बहुत जल्द हम लोग अंतिम नतीजे पर पहुंच जाएंगे. और सेट फार्मूला को अंतिम रूप दे दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि गठबंधन के नए दल शामिल हो रहे हैं. उन दोनों नए दल को भी सीट देनी है. इसीलिए हर पार्टी सीट देने के लेने के मामले को लेकर सैक्रिफिस करेगी और हम लोग बहुत जल्द सेट फार्मूला को अंतिम रूप दे देंगे.

केरल कांग्रेस के विवादित पोस्ट में राजेश राम बोले- अब बात खत्म

केरल कांग्रेस के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि उनका जो ट्वीट था, उसे हटा लिया गया है. हालांकि उसका अर्थ दूसरा था लेकिन बिहार में अर्थ दूसरा लग गया. इसीलिए तत्काल उसको हटा लिया गया. बात खत्म हो गई है.

