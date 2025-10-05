विज्ञापन
'...तो हम AIMIM के साथ हैं', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बिहार चुनाव पर बड़ा बयान

पटना में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ी घोषणा करते हुए सियासी दलों की धड़कने बढ़ा दी थीं. उन्होंने कहा था कि बिहार की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे.

जगदगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार को शिवहर में बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि “हम उसके साथ हैं जो गौ रक्षा की बात करेगा, चाहे वह कोई भी दल या संगठन क्यों न हो. अगर AIMIM भी गौ रक्षा की बात करेगी, तो हम AIMIM के साथ हैं.

'गौ माता किसी जाति, पंथ या पार्टी की नहीं'

यह बयान उन्होंने रविवार को शिवहर नगर स्थित प्रसाद उत्सव मैरेज हॉल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया. शंकराचार्य ने कहा कि, "गौ माता किसी जाति, पंथ या पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की पहचान हैं. जो लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, वे अपने घोषणा पत्र में गौ रक्षा का मुद्दा क्यों नहीं शामिल करते? इससे परहेज क्यों है. जो गौ माता का नाम लेकर राजनीति करते हैं, वे वास्तव में गौ सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, यह देश को जानना चाहिए."

'जो गौ की बात करेगा, वह हमारा साथी है'

उन्होंने आगे कहा, "हमारी निष्ठा किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि गौ माता और सनातन धर्म से है. हम न तो किसी पार्टी के खिलाफ हैं, न किसी पार्टी के पक्ष में. लेकिन जो गौ की बात करेगा, वह हमारा साथी है. गौ माता भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की आधारशिला हैं. उनकी रक्षा पूरे राष्ट्र का कर्तव्य है."

'गौ रक्षा केवल घोषणाओं से नहीं, कर्म से होनी चाहिए'

इस दौरान शंकराचार्य ने शिवहर नगर परिषद के निर्णय की सराहना की, जहां सभापति राजन नंदन सिंह और पार्षदों ने ध्वनि मत से गौ माता को 'नगर माता' का दर्जा देने की घोषणा की. उन्होंने कहा, "शिवहर नगर परिषद ने जो कदम उठाया है, वह देशभर के नगर निकायों के लिए प्रेरणास्रोत है. लेकिन गौ रक्षा केवल घोषणाओं से नहीं, कर्म से होनी चाहिए."

जगद्गुरु शंकराचार्य ने किया था बड़ा ऐलान

इससे पहले पटना में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ी घोषणा करते हुए सियासी दलों की धड़कने बढ़ा दी थीं. उन्होंने कहा था कि बिहार की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे. सभी प्रत्याशियों के नॉमिनेशन के बाद वह घोषणा करेंगे कि उनकी तरफ से कौन कहां चुनाव में उतरा है.

(शिवहर से मनोज कुमार की रिपोर्ट...)

