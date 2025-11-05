विज्ञापन
'वोट चोरी' के आरोप से लेकर Gen Z से अपील तक, बिहार में वोटिंग से पहले राहुल गांधी के नए वीडियो में क्या?

राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं, Gen Z का नाम लेकर जारी वीडियो में कहा कि यह सिर्फ मतदान का दिन नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन है.

  • बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण को वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया है
  • राहुल ने अन्य राज्यों की तरह बिहार चुनाव में 'वोट चोरी' की आशंका जताते हुए Gen Z से सतर्क रहने का आह्वान किया
  • इससे पहले, राहुल गांधी ने हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया, जिस पर आयोग और बीजेपी ने पलटवार किया
बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके अपना आरोप दोहराया कि कई राज्यों में "वोट चोरी" करने वालों की नजर अब बिहार पर है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के युवाओं और Gen Z से इस कथित साजिश को नाकाम करने का आह्वान किया. 

राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं, Gen Z भाइयों और बहनों का नाम लेकर जारी वीडियो में कहा, "कल (गुरुवार) का दिन सिर्फ मतदान का दिन नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन है. आपमें से कई पहली बार वोट डालने जा रहे हैं. यह सिर्फ़ आपका अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है."

राहुल ने वोट चोरी के आरोप दोहराते हुए आगे कहा, "आपने देखा हरियाणा में किस तरह भयंकर वोट चोरी का खेल खेला गया. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ - हर जगह इन लोगों ने जनता की आवाज दबाने की कोशिश की. अब इनकी नजर बिहार पर है, आपके वोट पर, आपके भविष्य पर है."

राहुल गांधी ने मतदान के दिन बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचने और बूथ पर हो रही हर तथाकथित साजिश, हेरफेर पर सतर्क रहने की अपील की और कहा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जागरूक जनता होती है. कांग्रेस नेता ने युवाओं से कहा कि बिहार का भविष्य आपके हाथ में है.

इससे पहले दिन में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा में वोट चोरी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इस पर चुनाव आयोग ने राहुल को करारा जवाब दिया गया. बीजेपी ने भी आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में पांच कैटेगरी में 25 लाख वोट चोरी हुई. उन्होंने कैटेगरी वाइज आंकड़े बताते हुए दावा किया कि 5 लाख 21 हजार से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर मिले हैं. राज्य में कुल मिलाकर 2 करोड़ वोटर हैं. 25 लाख वोट चोरी का मतलब है कि हर 8 में से एक वोटर फेक था. इसी वजह से वहां कांग्रेस हार गई. उनका कहना था कि  ऐसा बिहार में भी हो सकता है. 


 

