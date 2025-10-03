विज्ञापन
बिहार में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, IAS के बाद अब 93 डीएसपी का तबादला, देखें पूरी LIST

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ दिनों में होने वाली है. इससे पहले राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है. शुक्रवार को राज्य में कई आईएएस, आईपीएस सहित डीएसपी का तबादला किया गया है. देखें लिस्ट.

बिहार पुलिस (फाइल फोटो)
  • बिहार में कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है.
  • शुक्रवार को कई IAS अधिकारियों सहित 93 डीएसपी का भी तबादला किया गया है.
  • बिहार में शुक्रवार को हुए अधिकारियों के तबादले की पूरी लिस्ट यहां देखें.
पटना:

Bihar IAS DSP Transfer List: बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. यह फेरबदल आगामी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शुक्रवार को बिहार में 7 IAS अधिकारियों के अलावा 3 IPS और 93 DSP का तबादला किया गया है. जिसमें पटना के कमिश्नर के साथ-साथ कई विभाग और निगमों के वरीय अधिकारी शामिल हैं. IAS की लिस्ट देखें तो इसमें पटना प्रमंडल के कमिश्नर डॉ चंद्रशेखर को CM सचिवालय के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

इसके अलावा पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर को पटना प्रमंडल के कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है. वो बुडको के प्रबंध निदेशक (MD) के अतिरिक्त प्रभार का काम भी देखेंगे. साथ ही यशपाल मीणा को पटना नगर निगम के नगर आयुक्त बनाया गया है. मीणा पहले स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव थे.

साथ ही पटना, मोतिहारी, मधुबनी में डीएम रहे आईएस अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंध निदेशक, पथ निर्माण विभाग के अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही कम्फेड के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे.

इन वरीय अधिकारियों के अलावा राज्य में 93 डीएसपी अधिकारियों का तबादला किया गया है.

डीएसपी के ट्रांसफर लिस्ट को यहां देखें

638951156255750358_CamScanner 10-03-2025 18.47 by prabhanshuranjanprabhu

यह भी पढ़ें - बिहार में चुनाव से पहले कई IAS का तबादला, अनिमेष पराशर बने पटना के नए कमिश्नर, देखें पूरी लिस्ट

