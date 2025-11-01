बिहार चुनाव को लेकर बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच NDTV पावरप्‍ले के मंच पर डिप्‍टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुलकर बातचीत की. मंच से मुखातिब सम्राट चौधरी ने इस दौरान जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के उस सवाल का भी जवाब दिया, जिसको लेकर वो बार-बार उनपर हमलावर रहे हैं. पावरप्‍ले के एक मॉर्निंग सेशन के दौरान NDTV ने सम्राट चौधरी से PK के आरोपों से जुड़ा वही सवाल पूछा कि उन्‍होंने 10वीं कहां से पास की.

इस सवाल पर डिप्‍टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, 'जो चीज सार्वजनिक हो, उसपर चर्चा खूब होती है.' उन्‍होंने कहा, 'जो हमने एफिडेविट में जानकारी सामने रखी, उसे कोई चैलेंज क्‍यों नहीं करता.' उन्‍होंने कहा- 'लोग चिल्‍लाते रहे, चैलेंज कोई कर नहीं पाया. उचित फोरम पर चैलेंज तो करे.'

10वीं के साथी लोग कहां हैं?

NDTV की ओर सुमित अवस्‍थी ने मंच पर सम्राट चौधरी से प्रश्‍न किया था, 'आपने 2007 में 7वीं पास की, फिर 10वीं और 12वीं पास कब की और कहां से की, ये स्‍पष्‍ट बता दीजिए.' इस दौरान उन्‍होंने प्रशांत किशोर के आरोपों का भी जिक्र किया. इसी का जवाब सम्राट चौधरी ने दिया.

सम्राट चौधरी से ये भी पूछा गया कि 10वीं के साथी-सहपाठी लोग कहां है. इस सवाल को वो मुस्‍कुरा कर टाल गए, कहा कि वो सब हमलोग देख रहे हैं. उन्‍होंने कई और राजनीतिक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया.