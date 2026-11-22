बिहार के मुजफ्फरपुर में 15 साल की एक मूक-बधिर लड़की की उसकी मां और भाई ने हत्या कर दी. दो महीने पहले हुए यौन शोषण की एक घटना के बाद, परिवार को उसके चरित्र पर शक था. पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर बेटी की हत्या की बात स्वीकार की है. मामला मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के फतेहपुर कलवारी गांव का है.

घटना को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि किशोरी की हत्या में उसकी मां और भाई की संलिप्तता सामने आई है. मां ने पूछताछ में अपने बेटे के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. पुलिस ने मां को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, 19 नवंबर को फतेहपुर कलवारी गांव स्थित बथान में किशोरी का शव मिला था. सूचना पर कांटी थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान किशोरी के गले पर निशान मिला था. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

आचरण को लेकर परिवार में था आक्रोश

ग्रामीण एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच और पूछताछ में सामने आया कि किशोरी के आचरण को लेकर परिवार के लोगों में नाराजगी थी. इसी आक्रोश में घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है. मां से पूछताछ में उसने अपने और बेटे की संलिप्तता स्वीकार की है. पुलिस इस मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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