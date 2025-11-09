विज्ञापन
बिहार चुनाव में थमा प्रचार का शोर, पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद दूसरे चरण में कैसा है सत्ता का समीकरण?

बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार अभियान आज थम गया. पहले चरण में बंपर वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के मतदान और नतीजों का इंतजार है. बिहार के नतीजे 14 नवंबर को आएगा.

बिहार में चुनाव का प्रचार थम चुका है. अब 11 को वोटिंग और 14 को नतीजे का इंतजार है.
  • बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा और प्रचार अभियान आज शाम थम गया.
  • पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण में भी जमकर मतदान होने की उम्मीद है.
  • दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री तथा महागठबंधन के वरिष्ठ नेता भी चुनावी मैदान में हैं.
पटना:

Bihar Assembly Elections 2025 2nd Phase Voting: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए चल रहा प्रचार अभियान का शोर रविवार शाम 5 बजे थम गया. राज्य की 121 सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को बंपर वोटिंग हो चुकी है. अब दूसरे और अंतिम चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर होने वाले मतदान से सत्ता का समीकरण सामने आया. दूसरे चरण का प्रचार अभियान रविवार शाम 5 बजे थम जाएगा. इसके बाद इन जिलों में किसी भी प्रकार की सभा, रैली या रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान होगा उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल हैं.

पहले चरण की वोटिंग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड़

पहले चरण के चुनाव में, आजादी के बाद सर्वाधिक 65 प्रतिशत से अधिक वोटिंग को देखते हुए दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान होने की उम्मीद है. पहले चरण में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया. कुल मतदान प्रतिशत 65.08 फीसदी रहा. महिलाओं का मतदान प्रतिशत 69.04 जबकि पुरुषों का 61.56 फीसद रहा. मीनापुर सीट पर सबसे ज्यादा 77.54 प्रतिशत मतदान हुआ.

दूसरे चरण के महत्वपूर्ण उम्मीदवार, कई मंत्री मैदान में

इस चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान शामिल हैं.

दूसरे चरण में महागठबंधन के बड़े प्रत्याशी

वहीं, दूसरे चरण में महागठबंधन की ओर से राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार की कदवा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, तथा भाकपा (माले) विधायक दल के नेता महबूब आलम उम्मीदवार हैं.

बिहार विधासभा चुनाव 2025, दूसरे फेज के मतदान के आंकड़े

  • विधानसभा सीटों की संख्या: 122
  • सामान्य सीटें - 101
  • अनुसूचित जाति सीटें - 19
  • अनुसूचित जनजाति सीटें - 2
  • मतदाताओं की संख्या: 3,70,13,556
  • पुरुष मतदाता: 1,95,44,041
  • महिला मतदाता: 1,74,68,572
  • नए मतदाता: 5,28,954
  • मतदान केंद्रों की कुल संख्या: 45,399
  • उम्मीदवारों की कुल संख्या: 1302
  • पुरुष उम्मीदवार: 1165
  • महिला उम्मीदवार: 136

दूसरे चरण में एनडीए के किस पार्टी से कितने उम्मीदवार

दूसरे चरण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है. जनता दल (यूनाइटेड) के 44, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 15, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के चार और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के छह उम्मीदवार भी दूसरे चरण में चुनावी मैदान में हैं.

दूसरे चरण में एनडीए के स्टार प्रचारक, पीएम मोदी, योगी, शाह, नड्डा

राजग के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा के बिहार के चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी शामिल हैं.

महागठबंधन से किस पार्टी के कितने उम्मीदवार 

दूसरी ओर, महागठबंधन में राजद 72 सीटों, कांग्रेस 37 सीटों, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) 10 सीटों और अन्य सहयोगी दल पांच सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. प्रचार की कमान राजद नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने संभाली.

