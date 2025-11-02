VIDEO: राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मछुआरों के साथ देसी अंदाज में पकड़ी मछली

- राहुल गांधी ने बेगूसराय में तालाब में मछली पकड़ने का अभ्यास किया और मछुआरों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की
- राहुल गांधी ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर स्थानीय लोगों की प्रगति में बाधा डालने का आरोप लगाया
- राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी की आशंका जताई और जनता से वोट चोरी रोकने की अपील करते हुए जीत का दावा किया
विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर देश के बड़े नेताओं का बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय पहुंचे. जहां सभा को संबोधित करने के अलावा तालाब में उतरकर उन्होंने मछली पकड़ने के गुर भी सीखे. राहुल गांधी के साथ वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी थे. इस दौरान मछली पकड़ने के साथ ही राहुल गांधी ने मछुआरा साथियों से बात भी की और उनके काम से जुड़ी चुनौतियों और संघर्षों पर चर्चा की.
कांग्रेस ने एक्स के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका वीडियो भी शेयर किया और लिखा, "महागठबंधन ने वादा किया है
- मछुआरा परिवारों को लीन पीरियड (प्रतिबंधित अवधि, 3 माह) के दौरान प्रति परिवार 5,000 रुपए की सहायता
- मत्स्य पालन बीमा योजना और बाजार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, प्रत्येक प्रखंड में मछली बाजार, ट्रेनिंग सेंटर और अनुदान योजनाएं शुरू की जाएंगी
- सुसंगत जलाशय नीति के अंतर्गत नदियों और तालाबों का पुनर्जीवन किया जाएगा और आवंटन में परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी."
नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने बेगूसराय में मछली पकड़ने के साथ ही मछुआरा साथियों से बात कर उनके काम से जुड़ी चुनौतियों और संघर्षों पर चर्चा की।
इस दौरान VIP पार्टी के संस्थापक श्री @sonofmallah भी साथ रहे।
महागठबंधन ने वादा किया है 👇
🔹 मछुआरा परिवारों को लीन पीरियड… pic.twitter.com/SFyr4naMbe
वहीं चुनावी सभा में राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग दुनिया भर में आगे हैं लेकिन यहां पिछड़े हुए हैं. यहां की सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के लोग आगे बढ़ें. वे यहां के लोगों की मदद नहीं करते. वे चाहते हैं कि यहां के लोग मजदूरी करते रहें. उन्होंने कहा कि दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों ने बनाया है, लेकिन वे यहां कुछ नहीं कर पाते.
बिहार में महागठबंधन जीत रहा है, मगर BJP पहले भी चुनाव में भयंकर चोरी कर चुकी है - महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में।
अभी भी वोटर लिस्ट से नाम मिटाए जा रहे हैं, बड़ी हेरफेर की जा रही है, अपने बूथों पर चौकन्ने रहें और अपना वोट बचाएं - ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है।
याद रखें,… pic.twitter.com/rEd9XIKTEq
हमारी प्राथमिकता छोटे व्यापारी- राहुल गांधी
कांग्रेस सांसद ने दावा करते हुए कहा कि हमने अतिपिछड़ा वर्ग के लिए एक 'स्पेशल मेनिफेस्टो' बनाया है, जिसे हम लागू करेंगे. हम सबको लेकर आगे बढ़ेंगे. किसी को यह सरकार पीछे नहीं छोड़ेगी. हमारी प्राथमिकता छोटे व्यापारी होंगे. केंद्र सरकार पर गलत जीएसटी लागू करने और नोटबंदी करने को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इससे छोटा व्यापार बंद हो गया. हमारी सोच है कि यहां छोटे-छोटे व्यापार शुरू हों और लोगों को रोजगार मिल सके.
बिहार में भी वोट चोरी की कोशिश कर रही बीजेपी- राहुल
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव आयोग ने महागठबंधन के वोटरों को काटकर बाहर निकाला है. उन्होंने लोगों से वोट चोरी रोकने की भी अपील करते हुए कहा कि ये लोग बिहार में भी वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं.
उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि चुनाव आते हैं और जाते हैं. इस चुनाव में कोई जीते, कोई हारे, लेकिन वे बिहार के लोगों की मदद के लिए आते रहेंगे. यहां के लोग जब भी आवाज देंगे, वे उनके बीच आ जाएंगे.
