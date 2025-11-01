जनता नहीं चाहती जंगलराज की वापसी हो... NDTV PowerPlay में देखें शांभवी चौधरी के बेबाक जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में NDTV PowerPlay का मंच सजा है. इसमें शामिल हुईं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने साथ ही अपनी पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जमकर तारीफ की और युवाओं को मौके देने में सबसे आगे बताया. उन्होंने दावा किया कि इस बार फिर से बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी.

समस्तीपुर की सांसद ने विरासत में राजनीति मिलने के सवाल पर कहा कि ये जनता के हाथ में होता है कि वो किसे अपना नेता चुने. समस्तीपुर की जनता ने मुझे वोट देकर सांसद चुना है, और पांच साल बाद एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी. हो सकता है कि अवसर मिल जाए लेकिन नेता तो जनता ही बनाती है.

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना पर शांभवी ने कहा कि यहां की जनता ही नहीं चाहती कि एक बार फिर से प्रदेश में जंगलराज की वापसी हो. तेजस्वी यादव की पार्टी सरकार में आई तो एक बार फिर से राज्य में असुरक्षा का माहौल होगा.

प्रशांत किशोर के उनके पिता अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के घोटाले के सवाल पर शांभवी ने कहा कि पीके कोई ऐसे नेता नहीं हैं कि जिनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए. उन्होंने साथ ही दावा किया कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलेगी. वो खाता भी नहीं खोल सकती है.