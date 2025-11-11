बिहार में ऐतिहासिक मतदान... प्रदेश में चुनाव आयोग के जमीनी प्रयासों का परिणाम

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को हो रहे दूसरे चरण के मतदान में भी वोटर टर्न आउट रिकॉर्ड तोड़ता दिख रहा है. पहले चरण में भी वोटरों ने कुछ खास कर दिखाया था. 64.66 प्रतिशत मतदान के साथ यह राज्य का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा था. यह सब भारत निर्वाचन आयोग और उसकी मतदाता जागरूकता शाखा SVEEP के लगातार प्रयासों से ही संभव हुआ है.

SVEEP आइकन क्रांति प्रकाश झा ने जागरुकता में निभाई अहम भूमिका

इस अभियान को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई अभिनेता और SVEEP आइकन क्रांति प्रकाश झा ने, उन्होंने स्वयंसेवकों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी और पटना जैसे जिलों का दौरा किया. वहां उन्होंने लोगों से मतदान के लिए आगे आने की अपील की. बिहार के युवाओं और जनता से उनका जुड़ाव इस मुहिम को एक निजी और भावुक रंग दे गया.

मतदान बना लोकतंत्र का उत्सव

क्रांति प्रकाश झा बिहार के गौरव हैं. एक सफल अभिनेता होने के साथ ही वे सामाजिक जागरूकता के मजबूत प्रवक्ता भी हैं. अपनी सादगी और संस्कृति से गहरे जुड़ाव की वजह से उन्होंने आयोग के संदेश को नई ऊर्जा, सच्चाई और भावना प्रदान की. इससे मतदान लोकतंत्र का एक उत्सव बन गया.

चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया कि कोई भी मतदाता ना छूटे

जागरूकता रैलियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समुदायिक अभियानों के जरिए आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि कोई मतदाता पीछे न छूट जाए. दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है. उम्मीद है कि बिहार फिर से उत्साह और जिम्मेदारी के साथ इस लोकतंत्र के पर्व को मनाएगा.