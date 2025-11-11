विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में ऐतिहासिक मतदान... प्रदेश में चुनाव आयोग के जमीनी प्रयासों का परिणाम

जागरूकता रैलियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समुदायिक अभियानों के जरिए आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि कोई मतदाता पीछे न छूट जाए.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार में ऐतिहासिक मतदान... प्रदेश में चुनाव आयोग के जमीनी प्रयासों का परिणाम
  • बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी वोटरों की भागीदारी पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान को पार कर सकती है
  • पहले चरण में बिहार में 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ जो राज्य का अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा था
  • SVEEP के तहत अभिनेता क्रांति प्रकाश झा ने जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई और कई जिलों का दौरा किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को हो रहे दूसरे चरण के मतदान में भी वोटर टर्न आउट रिकॉर्ड तोड़ता दिख रहा है. पहले चरण में भी वोटरों ने कुछ खास कर दिखाया था. 64.66 प्रतिशत मतदान के साथ यह राज्य का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा रहा था. यह सब भारत निर्वाचन आयोग और उसकी मतदाता जागरूकता शाखा SVEEP के लगातार प्रयासों से ही संभव हुआ है.

Latest and Breaking News on NDTV

SVEEP आइकन क्रांति प्रकाश झा ने जागरुकता में निभाई अहम भूमिका

इस अभियान को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई अभिनेता और SVEEP आइकन क्रांति प्रकाश झा ने, उन्होंने स्वयंसेवकों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी और पटना जैसे जिलों का दौरा किया. वहां उन्होंने लोगों से मतदान के लिए आगे आने की अपील की. बिहार के युवाओं और जनता से उनका जुड़ाव इस मुहिम को एक निजी और भावुक रंग दे गया.

Latest and Breaking News on NDTV

मतदान बना लोकतंत्र का उत्सव

क्रांति प्रकाश झा बिहार के गौरव हैं. एक सफल अभिनेता होने के साथ ही वे सामाजिक जागरूकता के मजबूत प्रवक्ता भी हैं. अपनी सादगी और संस्कृति से गहरे जुड़ाव की वजह से उन्होंने आयोग के संदेश को नई ऊर्जा, सच्चाई और भावना प्रदान की. इससे मतदान लोकतंत्र का एक उत्सव बन गया.

Latest and Breaking News on NDTV

चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया कि कोई भी मतदाता ना छूटे

जागरूकता रैलियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समुदायिक अभियानों के जरिए आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि कोई मतदाता पीछे न छूट जाए. दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है. उम्मीद है कि बिहार फिर से उत्साह और जिम्मेदारी के साथ इस लोकतंत्र के पर्व को मनाएगा.

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections 2025, Election Commission, Voter Awareness Campaign, Actor Kranti Prakash Jha
Get App for Better Experience
Install Now