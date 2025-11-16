विज्ञापन
कैबिनेट बैठक, नीतीश का इस्तीफा, सरकार बनाने का दावा... जानें 18वीं विधानसभा के गठन की पूरी प्रक्रिया

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह कार्यक्रम एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे.

  • बिहार चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया और सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हो गई
  • सीएम नीतीश कुमार को वर्तमान कार्यकाल के खत्म होने पर इस्तीफा देना होगा और फिर नए कार्यकाल के लिए शपथ लेनी होगी
  • शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में 19 या 20 नवंबर को आयोजित होगा जिसमें पीएम समेत कई नेता शामिल होंगे
पटना:

बिहार चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर धमाकेदार वापसी की है. चुनाव सम्पन्न होने के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसको लेकर एनडीए के घटक दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (आर), हम (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के बीच बैठकों का दौर जारी है. नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें वर्तमान कार्यकाल के खत्म होने की वजह से सीएम पद से इस्तीफा देना होगा.

आइए आपको बताते हैं कि सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है.

  • चुनाव आयोग नव निर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपेगा. इसके बाद आदर्श आचार संहिता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी.
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करेंगे, साथ ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश के साथ ही राज्यपाल के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे.
  • इसके बाद संसदीय कार्य विभाग नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगा.
  • राज्यपाल नवनिर्वाचित विधायकों की सूची को राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग को देंगे.
  • संसदीय कार्य विभाग अधिसूचना जारी करेगा.
  • 17वीं विधानसभा के विघटित होने की भी अधिसूचना जारी होगी.
  • 22 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
  • 22 नवंबर तक विधानसभा विघटित नहीं हुई, तो उस तिथि के प्रभाव से स्वत: भंग मानी जाएगी.
  • पार्टियों के बीच विधायक दल का नेता चुना जाएगा, फिर एनडीए में सीएम के चेहरे पर मुहर लगेगी.
  • नीतीश कुमार राज्यपाल को अपने पक्ष में विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.
  • राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार को सरकार बनान का न्योता देंगे.
  • तय दिन को नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह कार्यक्रम एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे. जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, और गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता मौदूद रहेंगे. कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को होगा. प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के अनुसार अंतिम तिथि की पुष्टि की जाएगी.

बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी

गौरतलब है कि बीजेपी 89 सीटें जीतकर इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. वहीं जेडीयू ने भी 85 सीटें जीती हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 19 सीट मिलीं. इधर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद को सिर्फ 25 सीटें ही मिल सकी. वहीं कांग्रेस मात्र 6 सीट पर सिमट गई.

