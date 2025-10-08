चुनाव में मैथिली के साथ भोजपुरिया तड़का, मैदान में कई सुपरस्टार चेहरे, फॉलोअर्स पर पार्टियों की नजर

बिहार में चुनाव की घोषणा के साथ ही उम्मीदवार अपनी सीट पक्की करने में जुटे हैं. कुछ उम्मीदवारों के लिए पार्टी जरूरी है तो कुछ पार्टियों के लिए उम्मीदवार. वैसे उम्मीदवार जिनके पास अपनी फैन फॉलोइंग है, पार्टियां उनके लिए अपने दरवाजे खोल रही है. इनमें सबसे बड़ी संख्या कलाकारों की है. अपने फैंस की बदौलत वे पार्टियों से आसानी से टिकट पा जाते हैं. मैथिली ठाकुर, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, अक्षरा सिंह जैसे नाम अलग-अलग पार्टियों से इस बार टिकट की रेस में हैं. पार्टियों का लक्ष्य इन स्टार्स के सहारे इनके फॉलोअर तक मैसेज पहुंचाने की होती है.

पवन सिंह भाजपा में शामिल हो चुके हैं, मैथिली ठाकुर ने भी भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है. अक्षरा सिंह यूं तो जन सुराज में हैं, लेकिन गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं. खेसारी लाल यादव की राजद से नजदीकी जगजाहिर है और रितेश पांडे करहगर सीट से जन सुराज का टिकट पाने की जुगत में हैं. इससे पहले भी मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, विनय बिहारी जैसे कलाकार राजनीति में अपनी धाक जमा चुके हैं.

मैथिली ठाकुर

टीवी रियलिटी शो से चर्चा में आई मैथिली ठाकुर काफी लोकप्रिय हैं. फेसबुक पर उनके 1 करोड़ 40 लाख से अधिक और इंस्टाग्राम पर 63 लाख फॉलोअर हैं. यूट्यूब पर भी उनके चैनल पर 50 लाख से अधिक फॉलोअर हैं. मैथिली ठाकुर महज 25 साल की हैं. वे अपने गीतों के कारण हर आयु वर्ग के लोगों में लोकप्रिय हैं. वे मैथिली लोक गीतों के अलावा फिल्मी गाने भी गाती हैं.

अक्षरा सिंह

भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह के इंस्टाग्राम पर 68 लाख फॉलोअर हैं. वहीं फेसबुक पर 99 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं. अक्षरा सिंह के यूट्यूब पर 46 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं. उनके चर्चित गाने "इधर आने का नहीं" को 52 करोड़ लोगों ने देखा है. पवन सिंह से उनका रिश्ता काफी विवादों में रहा था. दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीडियो भी बनाते रहे.

पवन सिंह

पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को भारी नुकसान पहुंचाया था. इसलिए इस बार पार्टी उन्हें अपने खेमे में लेकर आई. महिलाओं के साथ ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज अपने व्यवहार को लेकर वो अक्सर विवादों में रहते हैं. पवन सिंह के फेसबुक पर 45 लाख फॉलोअर हैं. वहीं इंस्टाग्राम पर 54 लाख फॉलोअर हैं और यूट्यूब पर 59 लाख फॉलोअर हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार में सीट और कुर्सी पर तोल-मोल, कांग्रेस के खेमे में चल क्या रहा? जानिए अंदर की बात

खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव की राजद से नजदीकियां जगजाहिर हैं. भोजपुरी फिल्मों के गायक, अभिनेता खेसारी लाल के इंस्टाग्राम पर 64 लाख फॉलोअर हैं. फेसबुक पर 61 लाख फॉलोअर हैं. वहीं यूट्यूब पर उनके चैनल के 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर हैं. हाल ही में वो लालू प्रसाद यादव से मिले थे. तेजस्वी के साथ फोटो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. विवादों से उनका भी नाता रहा है. उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे एक महिला को थप्पड़ मारते दिखे थे. हालांकि वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने उसे महज एक्टिंग बताया था.

ये भी पढ़ें: बिहार में डिप्टी सीएम की 'मैड रेस': मुख्यमंत्री से ज्यादा उपमुख्यमंत्री की चर्चा, कैसे बना सियासी प्रतीक?

रितेश पांडे

रितेश पांडे जन सुराज से जुड़े हुए हैं. वो करहगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. फेसबुक पर उनके 2 लाख फॉलोअर हैं. पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा के लिए गाना गाया था. इसे करीब 80 लाख लोगों ने देखा. इंस्टाग्राम पर उनके 25 लाख फॉलोअर हैं. वहीं यूट्यूब पर उनके साढ़े 4 लाख फॉलोअर हैं.

ये भी पढ़ें: INDIA हो या NDA, सीट शेयरिंग पर मचा है घमासान... नंबर गेम में कहां चूक? पूरी कहानी समझिए