बिहार में 5 सीटों पर जीत से गदगद असदुद्दीन ओवैसी बोले- अब यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे

बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने जो कमाल किया है उसकी चर्चा देशभर में हो रही है. ओवैसी की पार्टी सीमांचल के इलाकों में पांच सीटें जीतने में कामयाब रही है. जनता से मिले इस प्यार के लिए ओवैसी ने आभार यात्रा के जरिए उनका शुक्रिया अदा किया. ओवैसी ने शनिवार को अररिया के जोकीहाट रानी चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया और सीमांचल में हुई भारी जीत के लिए सभी लोगों को धन्यवाद दिया.

साथ मिलकर खड़े हों तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं

इस खास मौके पर ओवैसी के साथ AIMIM के जीते हुए पांचों विधायक और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान ओवैसी ने कहा कि इंशाल्लाह आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, हम कभी सीमांचल को छोड़ेंगे वाले नहीं हैं और न ही भूलने वाले हैं. उन्होंने कहा कि हमारे पांचों विधायकों के सहारे बिहार विधानसभा मे सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगेगा. आप लोगों ने यह साबित कर दिया है कि हम लोग एक साथ मिलकर अगर खड़े हो जाएंगे तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी.

अब यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे

AIMIM चीफ ने कहा कि बिहार के बाद अब हम यूपी चुनाव भी लड़ेंगे और वहां भी जाएंगे. वही AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमोर के विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि जोकीहाट का इलाका पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन केला का है, मैं उन्हे नमन करता हूं. तस्लीमुद्दीन लालू यादव की आंखों में आंख डालकर बात करते थे. लेकिन उनके बेटे लालू यादव के जूते की तरफ देखकर बात करते थे, जो कि बहुत शर्मनाक है.