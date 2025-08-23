बिहार: पूर्णिया में पुल निर्माण के लिए बनाये गए गड्ढे में डूबकर 5 लोगों की मौत

बिहार में पूर्णिया के कसबा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शुक्रवार शाम हुए दर्दनाक हादसे में कारी कोसी नदी में डूबने से एक ही गांव के 5 लोगों की मौत हो गई. घटना कसबा के सुभाष नगर गांव की है. मृतकों में तीन पुरुष, एक महिला और एक बच्ची शामिल है. स्थानीय गोताखोरों की मदद से पांचों शवों को नदी धार से निकाला गया. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद ना सिर्फ परिजनों में, बल्कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुए है.

घटना को लेकर स्थानीय विधायक अफाक आलम ने बताया कि मदरसा चौक से महावीर चौक के बीच 5 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण कराया जा रहा है. निर्माण की रफ्तार धीमी थी, जिस वजह से काम 5 महीने से चल रहा है. बांध निर्माण को लेकर गड्ढा किया गया था, इसी से मिट्टी काट कर बांध की भराई हुई थी. गड्ढे के किनारे नदी की धार थी. शौच जाने गई बच्ची का पैर फिसला और वो इसी नदी धार में जा समा गई.

बच्ची को डूबता देख उसकी मां उसे बचाने के लिए पानी में कूद गईं. इसके बाद वह भी डूबने लगी. बच्ची और महिला दोनों को डूबता देख वहां मौजूद 3 लोग दोनों को बचाने नदी धार में कूद गए. ये सभी पांच लोग नदी धार में समा गए. स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद पांचों शवों को नदी धार से ढूंढ निकाला गया. मृतकों में गौरी कुमारी(9), सुलोचना देवी,(32), सचिन कुमार(18), शेखर कुमार (19)और करण कुमार (20) शामिल है.