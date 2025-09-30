मदार (अजमेर) से दरभंगा तक अब सफर होगा आसान, नई अमृत भारत एक्सप्रेस इस दिन से होगी शुरू

- मदार (अजमेर) से दरभंगा तक नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा जल्द भरेगी फर्राटा
- ट्रेन 3 अक्टूबर 2025 से प्रत्येक शुक्रवार रात 9 बजकर 25 मिनट पर मदार से चलना शुरू करेगी
- यह ट्रेन अपने स्थान से चलकर दरभंगा रविवार तड़के 12 बजकर 45 मिनट पर पहुंचेगी
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मदार (अजमेर) से दरभंगा और वापस मदार तक साप्ताहिक नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलसेवा शुरू करने का निर्णय लिया है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार यह सेवा 3 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है. गाड़ी संख्या 19623 मदार-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस हर शुक्रवार रात 9:25 बजे मदार से रवाना होगी.
ट्रेन का टाइम टेबल
ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रात 11:00 बजे पहुंचेगी, जहां से यह 11:10 बजे दरभंगा के लिए प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन रविवार तड़के 12:45 बजे दरभंगा पहुंचेगी. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 19624 दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस 5 अक्टूबर 2025 से हर रविवार सुबह 4:15 बजे दरभंगा से रवाना होगी और सोमवार सुबह 10:25 बजे जयपुर पहुंचेगी, जहां से यह 10:35 बजे मदार के लिए रवाना होकर दोपहर 1:20 बजे मदार पहुंचेगी.
किस-किस स्टेशन से गुजरेगी ट्रेन
यह ट्रेन किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, फफूंद, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोमतीनगर, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड और कमतौल स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इस साप्ताहिक रेलसेवा में कुल 22 डिब्बे होंगे, जिनमें 8 द्वितीय शयनयान, 11 साधारण श्रेणी, 1 रसोईयान और 2 गार्ड डिब्बे शामिल हैं.
