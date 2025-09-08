बिहार: मछली के लिए फेंका जाल, फंसा 20 फीट लंबा अजगर, बांका जिले में जुटी भीड़

बिहार के बांका जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां चांदन नदी में मछली पकड़ने गए मछुआरों ने जाल बिछाया था तो उन्हें उम्मीद थी कि कुछ बड़ी मछलियां हाथ आएंगी, लेकिन जब जाल खींचा तो मछलियों की जगह कुछ ऐसा हाथ लगा कि हर किसी के होश उड़ गए. दरअसल हुआ ये कि मछुआरों ने नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वो अगले दिन वापस लौटे तो लगा कि जरूर आज तो बड़ी मछलियां हाथ लगी है. लेकिन उसमें मछलियां नहीं बल्कि अजगर फंसा हुआ मिला.

अजगर को देखने जुटी भीड़

जाल में मछलियों की जगह अजगर फंसा देख हर किसी कोई भौचक्का रह गया. जानकारी के अनुसार, ग्रामीण देर रात मछली पकड़ने के लिए चांदन नदी में जाल डालकर घर लौट गए थे. सुबह जब वे जाल निकालने पहुंचे तो उसमें मछली के बजाय करीब 20 फीट लंबा अजगर फंसा मिला. अजगर को देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और वहां भारी भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी.

वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को सुरक्षित कब्जे में लेकर अपने साथ ले गई. अधिकारियों ने बताया कि अजगर पूरी तरह स्वस्थ है और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा. अचानक अजगर मिलने की घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल भी है. इसके बावजूद लोग उत्सुकता लिए अजगर को देखने भी आते रहे.

(दीपक कुमार की रिपोर्ट)



