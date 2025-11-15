विज्ञापन
बिहार: एक ही परिवार के 10 लोग जिंदा जले, 5 की हुई दर्दनाक मौत, 4 की हालत गंभीर

घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी वेस्ट सुचित्रा कुमारी ने बताया की तीन मंजिलें मकान में आग लग गई और 5 लोगों की मौत हो गई. साथ पांच लोग घायल हो गए. इसमें चार लोगों की हालत चिंताजनक है.

अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.
मुजफ्फरपुर :

मुजफ्फरपुर में एक भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 10 लोग जिंदा जल गए. जानकारी के अनुसार 5 की मौत मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 4 गंभीर हालत में है और एक आंशिक रूप से जख्मी हैं. घटना मोतीपुर नगर परिषद नेता रोड की हैं. जानकारी के अनुसार सुबह 3 से 4 बजे के बीच अचानक ललन साह के घर के तीसरे माले में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. घटना में ललन साह, उनकी पत्नी पूजा, दो बेटी और ललन साह की मां सुशीला देवी की जिन्दा जलकर मौत हो गई.

कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया

वहीं घटना में ललन साह की एक बेटी, एक भांजी और दो अन्य रिश्तेदार, जो इनके यहां ही रहते थे, वो बुरी तरह से जल गए. सभी 70-80 प्रतिशत तक जल चुके हैं, गंभीर स्थिति में चारों का इलाज SKMCH के इमरजेंसी में किया जा रहा हैं. वहीं घटना स्थल पर अग्निशमन की टीम पहुंची और आग को बुझाया. 

पुलिस के साथ FSL की टीम भी  मौके पर पहुंची और घटना के कारणों का पता लगा रही है. डीएसपी वेस्ट सुचित्रा कुमारी ने बताया की तीन मंजिलें मकान में आग लग गई और 5 लोगों की मौत हो गई. साथ पांच लोग घायल हो गए. इसमें चार लोगों की हालत चिंताजनक है. जिसको इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच भेजा गया है,जबकि एक घायल का इलाज स्थानीय स्तर पर कराया जा रहा है.

