Pawan Singh And Jyoti Singh Controversy: पवन सिंह और ज्योति ने अपने शादी समारोह से पहले ही कोर्ट मैरिज भी कर ली थी. शादी के बाद से ही दोनों के संबंध बिगड़ने लगे.

कभी नीम नीम कभी शहद शहद... कुछ ऐसी है पवन सिंह और ज्योति के गृह क्लेश की कहानी
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने फिर लगाए आरोप
  • भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काराकाट सीट से दावेदारी कर रही हैं
  • ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर मारपीट और जबरन गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे
  • लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के रिश्ते सुधरे थे, ज्योति ने पवन सिंह के लिए वोट भी मांगे थे
भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. ज्योति सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आत्मदाह तक की बात कही है. इससे पहले भी वे सोशल मीडिया पर इस तरह के भावनात्मक पोस्ट करती रही हैं, जिनमें पवन सिंह पर भी गंभीर आरोप होते हैं.  

चुनाव लड़ने की तैयारी

ज्योति सिंह इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. उन्होंने काराकाट सीट से दावेदारी की है. यह भी कहा था कि अगर किसी बड़ी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी. उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा, आनंद मोहन से मुलाकात भी की थी. माना जा रहा था कि यह दोनों मुलाकातें टिकट को लेकर की गई थीं. उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात इसलिए दिलचस्प थी, क्योंकि उपेन्द्र कुशवाहा पवन सिंह की वजह से ही चुनाव हारे थे. ज्योति सिंह ने लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वोट मांगा था. 

ये है पवन सिंह और ज्योति का कलेश 

पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं. 2018 में दोनों की शादी उत्तर प्रदेश के बलिया में हुई थी. ज्योति सिंह भी बलिया के रसूखदार परिवार से आती हैं. तब पवन सिंह और ज्योति ने शादी समारोह से पहले ही कोर्ट मैरिज भी कर ली थी. शादी के बाद से ही दोनों के संबंध बिगड़ने लगे. ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर मारपीट, जबरन गर्भपात कराने तक का आरोप लगाया था. इसके बाद अक्टूबर 2021 में ज्योति सिंह ने आरा की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी.

मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा... पवन सिंह की पत्नी ज्योति की दर्द भरी चिट्ठी पढ़िए

लोकसभा चुनाव के दौरान सुधरे थे रिश्ते

कोर्ट में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए. पवन सिंह ने यह तक कहा था कि ज्योति ने पैसे और फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए उनसे शादी की थी. हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के रिश्ते सुधरते दिखे थे, ज्योति ने पवन सिंह के लिए वोट भी मांगे थे. लेकिन चुनाव के बाद फिर से रिश्ते बिगड़ गए.

ज्योति सिंह ने कहा था कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़े तो वे उनके लिए प्रचार करेंगी. लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल पैदा हो गए हैं. क्या कोई पार्टी ज्योति सिंह को उम्मीदवार बनाएगी? अगर पवन सिंह चुनाव लड़े तो वे अब भी प्रचार के लिए जाएंगी?
 

