भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद क्या अपने ही घर में घिर गई है सम्राट चौधरी सरकार?

भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब बिहार की राजनीति और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. शुरू में इसे पुलिस की एक कार्रवाई माना गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह मामला सरकार की जवाबदेही और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगा है. अब यह विवाद पटना हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के सामने यह पहली बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक परीक्षा मानी जा रही है.

सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा है. सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताई है. कुछ मंत्रियों और नेताओं ने खुलकर कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जब सरकार के भीतर से ही सवाल उठने लगें तो किसी भी सरकार के लिए स्थिति असहज हो जाती है.

बिहार सरकार की मुश्किल

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब घटना से जुड़े वीडियो और अन्य जानकारियां सामने आने लगीं. सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लगातार बहस चल रही है. भरत तिवारी के परिजनों और समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की, जबकि पुलिस का कहना है कि उसने कानून के अनुसार काम किया. इसी विवाद ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है. सरकार की मुश्किल इसलिए भी बढ़ी क्योंकि बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से माना कि कार्रवाई के दौरान कुछ चूक हुई है. इसके बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई. हालांकि, इससे सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह किसी को बचाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है. अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो इसकी गंभीरता और बढ़ गई है. यदि अदालत किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का आदेश देती है तो सरकार पर दबाव और बढ़ सकता है. अदालत की निगरानी में होने वाली जांच का राजनीतिक असर भी दूर तक जा सकता है. यही वजह है कि सरकार इस मामले को बेहद सावधानी से संभालना चाहती है.

सम्राट चौधरी की चुनौती

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है. एक तरफ उन्हें यह दिखाना है कि सरकार कानून के शासन में विश्वास करती है और किसी भी तरह की गलती को छिपाने की कोशिश नहीं करेगी. दूसरी तरफ उन्हें पुलिस बल का मनोबल भी बनाए रखना है. अगर पुलिस को यह संदेश जाए कि किसी भी विवाद की स्थिति में सरकार उसके साथ नहीं खड़ी होगी, तो इसका असर कानून-व्यवस्था पर पड़ सकता है. इसी कारण सरकार ने न्यायिक जांच का रास्ता चुना है. यह कदम राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार चाहती है कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर फैसला लिया जाए. यदि जांच पारदर्शी और विश्वसनीय मानी गई तो सरकार इस संकट से मजबूत होकर निकल सकती है. लेकिन अगर जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठे या नए विवाद सामने आए, तो यह मामला लंबे समय तक सरकार का पीछा कर सकता है. बिहार की राजनीति में कानून-व्यवस्था हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है. ऐसे में किसी भी एनकाउंटर को लेकर उठे सवाल सरकार की छवि को प्रभावित कर सकते हैं.

इतना तय है कि यह मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का नहीं रह गया है. यह सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक क्षमता की परीक्षा बन चुका है. आने वाले दिनों में भरत तिवारी एनकाउंटर जांच की दिशा और अदालत की टिप्पणियां ही तय करेंगी कि सम्राट चौधरी सरकार इस संकट से मजबूत होकर निकलती है या विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मुद्दा मिल जाता है.

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