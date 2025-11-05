विज्ञापन
बाराचट्टी में एनडीए उम्मीदवार ज्योति मांझी पर हमला, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती

बाराचट्टी विधानसभा से हम उम्मीदवार और विधायक ज्योति मांझी पर चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब वे अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र का दौरा कर रही थीं.

गयाजी:

बाराचट्टी विधानसभा से हम उम्मीदवार और विधायक ज्योति मांझी पर चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब वे अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र का दौरा कर रही थीं. हमले में उन्हें चोटें आई हैं और उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. बल तैनात कर दिए गए हैं. भाजपा नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है. वहीं, समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है. प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

