औरंगाबाद: लड़कों के साथ घूमने पर डांटा तो 5 सहेलियों ने खाया जहर, 4 की मौत; बची लड़की ने सुनाई खौफनाक दास्तां

बिहार के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक साथ 5 सहेलियों ने जहर खा लिया. इनमें से चार सहेलियों की मौत हो गई है. इस घटना में सिर्फ एक लड़की ही जिंदा बची. उसने बताया कि घर वालों ने डांटा था, इसी बात से नाराज होकर सबने एक साथ जहर खाने का फैसला किया था.



(खबर को अपडेट किया जा रहा है)