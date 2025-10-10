मोकामा में जेडीयू से अनंत सिंह ने ठोंक दी ताल, 14 अक्टूबर को भरेंगे नामांकन पत्र

छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर चुनाव लड़ने को तैयार हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने मोकामा सीट से अपने नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख भी बता दी है. यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि JDU के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, हालांकि JDU ने अभी तक उनके नाम का आधिकारिक और अंतिम ऐलान नहीं किया है.

अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वह 14 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. पोस्ट में अनंत सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की तस्वीर भी दिखाई दे रही है.

मोकामा सीट से अनंत की पत्नी हैं आरजेडी विधायक

यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में इस सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं. नीलम देवी ने पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर जीता था. हालांकि, 2024 में बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन और एनडीए सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान नीलम देवी ने पाला बदलकर नीतीश को समर्थन किया था.

अनंत सिंह का भावनात्मक संदेश

नामांकन की घोषणा करते हुए, अनंत सिंह ने जनता से भावुक अपील की है. उन्होंने अपने संदेश में लिखा: “लोकतंत्र के महापर्व #BiharElection2025 में मोकामा विधानसभा क्षेत्र 178 से हमारे नामांकन समारोह में आप सभी जनता मालिक सादर आमंत्रित हैं. यह हमारे लिए गौरव और संकल्प की बेला है. आप सभी जनता मालिकों और समर्थकों से विनम्र निवेदन है अपना आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन अवश्य प्रदान करें, ताकि यह यात्रा जनहित और न्याय के मार्ग पर सफल हो सके.”

अनंत सिंह का यह ऐलान यह स्पष्ट करता है कि मोकामा की राजनीति में उनकी पकड़ बरकरार है और जेडीयू ने उन्हें आगामी चुनाव के लिए अपनी तैयारी में शामिल कर लिया है, भले ही औपचारिक ऐलान अभी बाकी हो. मोकामा की लड़ाई अब 14 अक्टूबर के बाद और अधिक रोचक हो जाएगी.