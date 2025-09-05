विज्ञापन
NIA की बड़ी कार्रवाई, अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया

यह वही आतंकी है जिस पर 15 मार्च 2025 की सुबह अमृतसर मंदिर पर हुए ग्रेनेड हमले की साजिश और उसे अंजाम देने का आरोप है. इस हमले को दो बाइक सवार हमलावरों गुरसिदक सिंह और विशाल गिल ने अंजाम दिया था.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
पटना:

नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी ने अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले के एक अहम वॉन्टेड आतंकी आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम शरणजीत कुमार उर्फ सनी है, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियां के भैणी बंगड़ गांव का रहने वाला है. एनआईए की टीम ने उसे गया, बिहार से दबोचा है. 

यह वही आतंकी है जिस पर 15 मार्च 2025 की सुबह अमृतसर मंदिर पर हुए ग्रेनेड हमले की साजिश और उसे अंजाम देने का आरोप है. इस हमले को दो बाइक सवार हमलावरों गुरसिदक सिंह और विशाल गिल ने अंजाम दिया था. दोनों विदेशी हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहे थे.

NIA की जांच में पता चला है कि इस हमले के पीछे बैठे विदेशी हैंडलर्स का नेटवर्क यूरोप, अमेरिका और कनाडा तक फैला हुआ है. इन हैंडलर्स ने भारत में बैठे अपने लोगों को फंडिंग, हथियार, ग्रेनेड और टारगेट की जानकारी दी थी. जांच में ये भी सामने आया कि गुरसिदक और विशाल कई बार ग्रेनेड और हथियारों की सप्लाई में शामिल रहे.

1 मार्च 2025 को बटाला में शरणजीत को चार ग्रेनेड की खेप मिली थी. इस खेप में से एक ग्रेनेड उसने गुरसिदक और विशाल को दिया, जिसे उन्होंने मंदिर हमले में इस्तेमाल किया. एनआईए की रेड से बचने के बाद शरणजीत बटाला से फरार हो गया था. महीनों की तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी जुटाने के बाद उसे गया से ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)

