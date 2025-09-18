पूरब के लेनिनग्राद में अमित शाह देंगे कार्यकर्ताओं को मंत्र, तेजस्वी यादव का भी है कार्यक्रम

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव दोनों आज बेगूसराय में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस सम्मेलन में वे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाएंगे.

अमित शाह के दौरे के क्या हैं मायने

पूरब का लेनिनग्राद बेगूसराय में अमित शाह का दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और भाजपा अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने में जुटी हुई है. इस दौरे के दौरान अमित शाह बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेंगे. जहां वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे.

बेगूसराय में जुट रहे हैं 10 जिलों के कार्यकर्ता

बेगूसराय सम्मेलन में अमित शाह मुंगेर और पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में 10 जिलों के 2500 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिनमें पटना ग्रामीण, पटना महानगर, बाढ़, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया और बेगूसराय शामिल हैं. इस दौरान शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने और आगामी चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश देंगे.

चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा

इस दौरे के दौरान अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. शाह के दौरे का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करना और आगामी चुनावों के लिए रणनीति तय करना है. इस दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और चुनावी तैयारियों में तेजी आएगी.

तेजस्वी भी भर रहे हैं हुंकार

वही बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव आज बेगूसराय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेंगे. इस दौरान वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और एक रैली में भी शामिल होंगे. यह आयोजन उनकी "बिहार अधिकार यात्रा" के तहत हो रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरना है.

बेगूसराय में तेजस्वी की रैली

तेजस्वी यादव की रैली कल सुबह 9 बजे मटिहानी के धबौली हाई स्कूल में शुरू होगी. इसके बाद वे 11 बजे साहेबपुर कमाल के भुजंगी उषा कॉलेज में जनता को संबोधित करेंगे.

कार्यकर्ताओं में जोश

इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहेंगे. उनकी यात्रा का उद्देश्य न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, बल्कि राज्य की जनता को भी सरकार के खिलाफ एकजुट करना है. तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए हैं.

दोनों पार्टी के सम्मेलन से सियासी पारा चढ़ा

बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है. महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन अपने-अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं. दोनों ही गठबंधन के नेता आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति साझा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन बाजी मारता है.

