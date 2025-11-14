बेंगलुरु के सुलेकेरे, केंचनपुरा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक शख्‍स ने अपने पूर्व बॉस को जान से मारने की कोशिश की है.फिलहाल अब उसकी तलाश जारी है लेकिन इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां गणेश मूर्ति कंस्‍ट्रक्‍शन यूनिट चलाने वाले अमर नारायणस्वामी नामक व्‍यक्ति को उसके यहां काम करने वाले जयंत ने न सिर्फ जान से मारने का प्रयास किया बल्कि उसकी सोने की चेन भी लूटकर भाग गया है.

प्‍लॉट दिखाने के लिए ले गया

अमर नारायणस्वामी नामक शख्‍स से उसके एक पूर्व कर्मचारी जयंत ने कॉन्‍टैक्‍ट किया. जयंत ने जून 2025 में सिर्फ तीन दिन ही फैक्‍ट्री में काम किया था. जयंत ने शिकायतकर्ता से कहा कि बीडीए की एक साइट बिक्री के लिए उपलब्ध है और उसे उसका निरीक्षण करने के लिए कहा. शिकायतकर्ता अपनी थार जीप में उसके साथ सुलेकेरे बीडीए लेआउट गया. यहां आरोपी ने उसे दो खाली प्लॉट दिखाए. लौटते समय, पिछली सीट पर बैठे जयंत ने शिकायतकर्ता के गले से सोने की चेन छीनने का प्रयास किया.

जब पीड़ित ने विरोध किया, तो आरोपी ने उस पर चाकू से हमला किया और उसकी गर्दन, चेहरे, कंधे, माथे और सिर पर वार किए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. पीड़ित जीप से भागने में कामयाब रहा और सड़क की ओर भागा, और एक गुजरती हुई टाटा ऐस गाड़ी के पीछे चढ़ गया. आरोपी ने उसका पीछा किया, उसे घसीटा और पीठ में चाकू घोंपकर उसकी सोने की चेन छीन ली.

पुलिस कर रही तलाश

इसके बाद वह एक काली पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने हत्या के प्रयास, डकैती, जानलेवा हथियार से हमला करने और जातिसूचक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया है. आरोपी जयंत की तलाश जारी है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है.