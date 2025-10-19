तन्वी में दिखती है यंग साइना की झलक,' 17 साल बाद भारत की तन्वी शर्मा बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में

Tanvi Sharma : गुवाहाटी मैं चल रही बैडमिंटन की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में पंजाब की तन्वी शर्मा पहले ही अपना मेडल पक्का कर चुकी हैं. बड़ी बात यह है कि वह अपर्णा पोपट और साइना नेहवाल के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाली 16 साल की तन्वी सिर्फ तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं. तन्वी शर्मा ने शनिवार को यहां नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जारी योनेक्स सनराइज बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जगह बना ली.

'साइना की झलक'

10 बार नेशनल चैंपियन रह चुकीं मंजुषा कंवर ने हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार भी जीता है. मंजुषा कहती हैं, “भारतीय बैडमिंटन में ऐसा बहुत समय बाद हुआ है. मुझे उम्मीद है कि सीनियर लेवल पर तन्वी का ट्रांजिशन बेहतर होगा. मुझे लगता है और मेहनत कर वो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु की तरह कामयाबी हासिल कर पाएंगी. बड़ी बात ये भी है कि BAI इस तरहके इंटरनेशनल टूर्नामेंट घर पर करवा रहा है. ये जूनियर खिलाड़ियों और भारतीय बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ी बात है.”

टॉप क्लास गेम

तन्वी के गेम को लेकर मंजुषा कहती हैं, "वो बहुत कनसिस्टेंट हैं. यंग साइना की तरह उनका अच्छा फुटवर्क है. इनका लेंथ भी अच्छा है. ये कॉर्नर्स में अच्छा खेलती हैं. वो अपना स्पीड और स्मैश आगे अच्छा कर सकती हैं. उन्हें सीनियर लेवल पर अच्छा करने के लिए पावर की ज़रूरत होगी. उनमें मुझे यंग साइना की झलक दिखती है."

'क्लासिकल स्ट्रोक, बहन राधिका का असर'

वरिष्ठ बैडमिंटन पत्रकार अभिजीत कुलकर्णी कहते हैं, “तन्वी की मां उनकी पहली कोच रही हैं और उनकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है. उनकी बड़ी बहन राधिका भी अच्छे लेवल पर बैटमिंटन खेलती हैं. तन्वी का गेम क्लासिक स्ट्रोक पर निर्भर करता है. इसलिए उनका गेम देखने में बहुत अच्छा लगता है. वो गुवाहाटी के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक साल से ट्रेनिंग कर रही हैं और थाइलैंड की अन्यापत को पहले हराया भी है. इसलिए फाइनल में तन्वी के जीत की उम्मीद ज़्यादा नज़र आती है.” यह गौरव हासिल करने वाली तीसरी भारतीय बनने के लिए चीन की लियू सी या के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया.

सिर्फ तीसरी भारतीय

16 वर्षीय तन्वी शर्मा ने अपर्णा पोपट और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 साइना नेहवाल की तरह वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर भारतीय उम्मीदों को बड़ा कर दिया है. सेमीफाइनल में पंजाब की तन्वी ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप की सिल्वर मेडल विजेता लियू को केवल आधे घंटे से भी कम समय में 15-11, 15-9 से हरा दिया.

फाइनल में तन्वी का पलड़ा भारी

टॉप रैंकिंग वाली तन्वी अब दूसरी रैंकिंग वाली थाईलैंड की अन्यापत फिचितप्रीचासाक से भिड़ेंगी जिन्हें वह पहले हर भी चुकी हैं. लगभग एक साल से एनसीई में ट्रेनिंग ले रहीं तन्वी ने कहा, "आज मैं बहुत सहज महसूस कर रही थी और अपने खेल से बहुत खुश हूँ। दूसरे गेम में जब स्कोर 12-4 था, तब मैंने कुछ गलतियाँ कीं, लेकिन मेरे कोच ने मुझे अपने स्ट्रोक्स को थोड़ा अंदर की ओर खेलने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा और यह कारगर रहा।"