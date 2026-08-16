17 साल बाद भारत में होगी बैडमिंटन की सबसे बड़ी लड़ाई, देखें शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 साल बाद भारत में हो रही है. दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने के लिए तैयार हैं और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन की दुनिया के इस सबसे बड़े इवेंट की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. भारत 2009 के बाद पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. इसमें 64 पुरुष और 64 महिला खिलाड़ी, साथ ही तीन डबल्स कैटेगरी में 48 जोड़ियां सात दिनों तक राजधानी में शीर्ष सम्मान के लिए मुकाबला करेंगी.

मुकाबले सोमवार से शुरू होंगे, जिसमें पहले दिन पुरुष और महिला सिंगल्स ड्रॉ के टॉप हाफ के मैच खेले जाएंगे. भारत ने 1983 में अपना पहला मेडल जीता था, जब प्रकाश पादुकोण ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था. 2011 से, भारत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के हर एडिशन में कम से कम एक मेडल जीता है.

लगातार 11 एडिशन में कुल 14 मेडल जीते हैं, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी बराबरी सिर्फ चीन ने की है. इन 15 मेडलों में से एक मेडल 2009 से पहले जीता गया था, जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की थी. 2026 के एडिशन में, पहले राउंड के सबसे दिलचस्प सिंगल्स मुकाबलों में से एक में मौजूदा चैंपियन और टॉप सीड चीन के शी युकी का मुकाबला भारत के उभरते हुए स्टार आयुष शेट्टी से हो सकता है.

पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु, जिनके नाम महिला सिंगल्स में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल (5) जीतने का संयुक्त रिकॉर्ड है, अपने छठे वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल की तलाश में हैं.

BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 कब और कहां हो रही है?

BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक होगी.

भारत में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 को लाइव कैसे देखें

BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का भारत में Sports18 पर लाइव प्रसारण और JioCinema पर स्ट्रीमिंग की जाएगी. दुनिया भर में स्ट्रीमिंग बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आधिकारिक YouTube चैनल BWF TV और Olympics.com पर उपलब्ध होगी.

भारतीय टीम

पुरुष सिंगल्स: लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी

लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी महिला सिंगल्स: पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा

पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा पुरुष डबल्स: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी, हरिहरन अमसाकरुणन/एमआर अर्जुन

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी, हरिहरन अमसाकरुणन/एमआर अर्जुन महिला डबल्स: ट्रेसा जॉली/गायत्री गोपीचंद पुलेला, कविप्रिया सेल्वम/सिमरन सिंघी

ट्रेसा जॉली/गायत्री गोपीचंद पुलेला, कविप्रिया सेल्वम/सिमरन सिंघी मिक्स्ड डबल्स: ध्रुव कपिला/तनीषा क्रास्टो, रोहन कपूर/रुत्विका शिवानी गद्दे (कनाडा)

BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026: पूरा शेड्यूल

17 अगस्त: पहला राउंड (सभी इवेंट्स) 9:00

पहला राउंड (सभी इवेंट्स) 9:00 18 अगस्त: पहला/दूसरा राउंड 9:00

पहला/दूसरा राउंड 9:00 19 अगस्त: दूसरा राउंड 9:00

दूसरा राउंड 9:00 20 अगस्त: राउंड ऑफ़ 16 (प्री-क्वार्टर फ़ाइनल) 10:30

राउंड ऑफ़ 16 (प्री-क्वार्टर फ़ाइनल) 10:30 21 अगस्त: क्वार्टर-फ़ाइनल 10:30

क्वार्टर-फ़ाइनल 10:30 22 अगस्त: सेमी-फ़ाइनल 10:30

सेमी-फ़ाइनल 10:30 23 अगस्त: फाइनल 13:00

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