IND vs PAK: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, 19 अगस्त को होगा महामुकाबला

Hockey World Cup 2026 India vs Pakistan Match: भारतीय हॉकी टीम ने एफआईएच पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले मुकाबले में वेल्स को 3-1 से हराया. शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में संजय और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए पेनल्टी कॉर्नर से गोल किए. हरमनप्रीत ने मैच में दो गोल दागे. इस जीत के साथ भारत पूल डी में तीन अंक लेकर आगे बढ़ गया है. अब टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड और फिर चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा.

भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड से

वेल्स के खिलाफ जीत के बाद भारत का अगला मुकाबला 17 अगस्त को इंग्लैंड से होगा. यह मैच भी वैगनर हॉकी स्टेडियम में शाम 6:30 बजे खेला जाएगा. इसके बाद भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे.

कब होगा भारत-पाकिस्तान हॉकी मुकाबला?

भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला 19 अगस्त को खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम पूल डी के अपने सभी ग्रुप स्टेज मुकाबले नीदरलैंड्स के एम्सटेलवीन स्थित वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेलेगी.

पूल डी में भारत के साथ कौन-कौन?

भारत को वर्ल्ड कप में पूल डी में इंग्लैंड, वेल्स और पाकिस्तान के साथ रखा गया है. ग्रुप स्टेज में सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलेंगी. पूल की शीर्ष दो टीमें दूसरे दौर में जगह बनाएंगी.

वर्ल्ड कप में भारत का 51 साल का इंतजार

भारत ने आखिरी बार 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. उस फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. इसके बाद से भारतीय टीम वर्ल्ड कप में खिताब नहीं जीत सकी है. अब हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इस लंबे इंतजार को खत्म करने के इरादे से मैदान में उतरी है.

भारत 2023 के वर्ल्ड कप में नौवें स्थान पर रहा था. हालांकि, टीम ने पिछले कुछ वर्षों में ओलंपिक में लगातार दो कांस्य पदक, एशिया कप खिताब और दो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की है. टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन की नजर वर्ल्ड कप में लंबी दौड़ तय करने पर होगी.

भारत का वर्ल्ड कप शेड्यूल

17 अगस्त: भारत vs इंग्लैंड - शाम 6:30 बजे- वैगनर हॉकी स्टेडियम.

19 अगस्त: भारत vs पाकिस्तान - शाम 6:30 बजे - वैगनर हॉकी स्टेडियम.

सभी समय भारतीय समयानुसार हैं.

भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर रहेंगी नजरें

भारत और पाकिस्तान की हॉकी प्रतिद्वंद्विता काफी पुरानी है और वर्ल्ड कप में दोनों टीमों की भिड़ंत हमेशा खास आकर्षण का केंद्र रहती है. इस बार दोनों टीमें पूल डी में हैं, ऐसे में 19 अगस्त का मुकाबला ग्रुप स्टेज के सबसे चर्चित मैचों में से एक होगा.

भारत की टीम

भारतीय टीम की कप्तानी लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत सिंह के हाथों में है. टीम में गोलकीपर मोहित एचएस और सूरज करकेरा, डिफेंडर्स में जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच शामिल हैं. मिडफील्ड में राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालगे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, निलाकांता शर्मा और विवेक सागर प्रसाद हैं. वहीं फॉरवर्ड लाइन में दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह और अभिषेक को जगह मिली है.

कहां देखें भारत के मैच?

भारत में एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का प्रसारण Star Sports पर किया जाएगा, जबकि मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी. भारत ने वेल्स के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है और अब उसकी नजर इंग्लैंड के खिलाफ अगले मुकाबले पर है. इसके बाद 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मुकाबला भारतीय टीम के लिए ग्रुप स्टेज का सबसे बड़ा मुकाबला होगा.

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