मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा भारतीय बाजार में एक लोकप्रिय हाइब्रिड SUV है, जो कि 10.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. सबसे महंगे वैरिएंट के लिए ग्राहकों को 19.72 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

Maruti Suzuki ने ग्राहकों से वापस मांगी Grand Vitara, क्‍या आपकी कार में भी है फ्यूल गेज वाली ये दिक्‍कत? समाधान भी जान लीजिए

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki) ने भारतीय बाजार में बेची गई अपनी ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) SUVs वापस मंगवाई है. फ्यूल गेज से जुड़ी दिक्‍कत (Faulty) के चलते मारुति ने रिकॉल जारी किया है. दरअसल कार में फ्यूल लेवल इंडिकेटर (Fuel Level Indicator) और वॉर्निंग सिस्‍टम (Warning System) में संभावित खराबी को लेकर मारुति सुजुकी ने ये कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी हालिया एक्‍सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है. 

क्‍या है दिक्‍कत, कितनी कारों पर असर?  

करीब 40 हजार कारों पर इस समस्‍या का असर है. मारुति सुजुकी के अनुसार, 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच मैन्‍युफैक्‍चर यानी तैयार की गईं SUV की 39,506 यूनिट्स इस समस्या से प्रभावित हुई हैं. कंपनी ने बताया है कि स्पीडोमीटर यूनिट के भीतर लगा फ्यूल लेवल गेज और वॉर्निंग लाइट फ्यूल लेवल को सटीक रूप से नहीं दिखा पा रहा. इससे कार मालिकों या ड्राइवर को टैंक में बचे हुए ईंधन की गलत जानकारी मिल सकती है. 

ग्राहकों के लिए समाधान क्या है?

कंपनी इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावित करीब 40,000 वाहनों के मालिकों से सीधे संपर्क करेगी. कंपनी ने बताया है कि कारों की नि:शुल्‍क मरम्‍मत कराई जाएगी. प्रभावित ग्राहकों से मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर्स पर जाने का आग्रह किया जाएगा. वहां निरीक्षण के बाद नि:शुल्‍क समस्‍या दूर की जाएगी. यानी खराब हिस्‍से को बिना एक भी पैसे लिए बदला जाएगा.  

मारुति सुजुकी इंडिया ने आश्वासन दिया है कि ये रिकॉल एहतियाती उपाय के रूप में शुरू किया गया है और ग्राहकों को सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए डीलर वर्कशॉप से मिले संदेशों पर तुरंत ध्यान देने को कहा गया है. 

कैसी कार है ग्रैंड विटारा?

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा भारतीय बाजार में एक लोकप्रिय हाइब्रिड SUV है, जो कि 10.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. सबसे महंगे वैरिएंट के लिए ग्राहकों को 19.72 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह SUV पेट्रोल, सीएनजी और PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल) वैरिएंट में उपलब्ध है और इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है. 

