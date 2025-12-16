विज्ञापन
विशेष लिंक

Instagram पर फॉलोवर्स बढ़ाने वाला 5-3-1 रूल क्या है और कैसे काम करता है?

Instagram के एल्गोरिदम और ह्यूमन बिहेवियर दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जब आप दूसरों के कंटेंट पर एक्टिव रहते हैं, तो लोग नैचुरली आपको रिप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं और आपके कंटेंट से जुड़ते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Instagram पर फॉलोवर्स बढ़ाने वाला 5-3-1 रूल क्या है और कैसे काम करता है?

Instagram पर आपको ऐसी हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिनमें आपको वायरल होने के टिप्स और तरीके बताए जा रहे होंगे. लेकिन Instagram पर पॉपुलर होने के लिए सबसे जरूर कंटेंट है और उससे भी जरूरी है कि इस कंटेंट को आपको एग्जिक्यूट कैसे करना है. क्योंकि आप ही नहीं बहुत से और लोग भी बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वायरल सिर्फ उन्हीं का हो रहा है जो खास इस्टा रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. आज आपको उन्हीं रूल्स में से एक 5-3-1 के बारे में यहां बताते हैं कि ये आखिर कैसे काम करता है और क्यों आपको भी इसे अपनी वीडियोज़ में अप्लाई करना जरूरी है. 

Latest and Breaking News on NDTV

तो 5-3-1 का मतलब होता है मैन्युअल तरीके से अपने फॉलोवर्स बनाने का एक तरीका. इसके लिए 5-3-1, इन तीनों नंबरों को 3 कामों में बांटा गया है, जिन्हें फॉलो करने से आपके Instagram की ग्रोथ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. चलिए बताते हैं 5-3-1 की फुल फॉर्म. 

5 - इसका मतलब होता है कि आपको अपने नीश (niche) या टारगेट ऑडियंस से जुड़े 5 अलग-अलग अकाउंट्स की पोस्ट पर कमेंट करने हैं. ये कमेंट सिर्फ छोटे-मोटे Ok, Great या Nice नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे हों जो सामने वाले को लगे कि आपने सच में उनकी पोस्ट देखी है. जब आप वैल्यू वाले बड़े कमेंट करते हैं, तो लोग आपकी प्रोफाइल पर आते हैं और आपको नोटिस करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

3 -  इसका मतलब है कि आप उन्हीं या दूसरे रिलेटिड अकाउंट्स की 3 पोस्ट को लाइक करें और चाहें तो सेव या शेयर भी करें. इससे Instagram एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि आप एक्टिव यूज़र हैं और किसी खास नीश में इंटरेस्ट रखते हैं. यह एक्टिविटी आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ाने में मदद करती है.

1 - इसका मतलब है कि आप दिन में कम से कम 1 ऐसा कंटेंट पोस्ट करें जो आपकी ऑडियंस के लिए वैल्यू लाए यानी आपकी टार्गेट ऑडियंस तक आपका कंटेंट पहुंचे. यह कंटेंट रील, फोटो, कैरोसेल या स्टोरी कुछ भी हो सकता है. साथ ही ध्यान रहे कि ये क्वालिटी कंटेंट हो, क्योंकि कुछ यहां-वहां का पोस्ट या इंगेजमेंट करने से लॉन्ग-टर्म ग्रोथ नहीं मिलती.

Latest and Breaking News on NDTV

अब जानिए यह रूल इतना असरदार क्यों है?

5-3-1 रूल इसलिए काम करता है क्योंकि यह Instagram के एल्गोरिदम और ह्यूमन बिहेवियर दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जब आप दूसरों के कंटेंट पर एक्टिव रहते हैं, तो लोग नैचुरली आपको रिप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं और आपके कंटेंट से जुड़ते हैं. इससे फेक ग्रोथ या बॉट फॉलोअर्स की जरूरत नहीं पड़ती.

यह रूल खासतौर पर नए Instagram पर पॉपुलर होने के लिए मेहनत कर रहे हर क्रिएटर और इंफ्लुएंसर्स के लिए बहुत फायदेमंद है. जिन अकाउंट्स पर कम फॉलोअर्स होते हैं, उनके लिए यह ऑर्गेनिक ग्रोथ का मजबूत तरीका माना जाता है. अगर आप इस रूल को रोज़ाना ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो 2 से 4 हफ्तों में आपको प्रोफाइल विज़िट, फॉलोअर्स और इंगेजमेंट में फर्क साफ नजर आने लगता है. यह कोई ओवरनाइट ट्रिक नहीं है, लेकिन लॉन्ग-टर्म के लिए बहुत असरदार है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Instagram, Instagram Hack, Instagram Account
Get App for Better Experience
Install Now