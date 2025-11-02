विज्ञापन
Tata Sierra लौट रही है नए EV अवतार में, जानदार फीचर्स के साथ होगी ग्रैंड एंट्री, जानें कीमत, लॉन्च डेट

Tata Sierra: रिपोर्ट्स के अनुसार, नई टाटा सिएरा को नवंबर 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च होने के बाद यह SUV मार्केट में हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. 

  • टाटा सिएरा पहली बार 1991 में लॉन्च हुई थी और यह भारत की पहली तकनीकी रूप से स्वदेशी SUV मानी जाती थी
  • नई टाटा सिएरा में पुराने मॉडल की बॉक्सी डिजाइन और पीछे मुड़े हुए ग्लास विंडो का लुक बरकरार रखा गया है
  • नई सिएरा में 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल, डीजल और पूरी तरह इलेक्ट्रिक मॉडल सहित कई इंजन विकल्प उपलब्ध होंगे
Tata Sierra: कहते हैं पुराने समय की चीजें और अनुभव आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है... ऐसे में एक बार फिर से टाटा मोटर्स ने अपने पुराने शेर पर दांव लगाया है. अगर आप 90's में जन्मे हैं तो आपने टाटा सिएरा (Tata Sierra)  कार के बारे में सुना ही होगा. जी हां. वही टाटा सिएरा जिसने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर बाजार में धूम मचा दी थी. सिएरा भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास की एक बहुत ही खास और मशहूर कार है. यह कार 90 के दशक में लॉन्च हुई थी. और इसने उस समय भारतीय सड़कों पर SUV (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) सेगमेंट की एक नई पहचान बनाई थी. अब, यह शानदार कार एक बिल्कुल नए और मॉडर्न अवतार में वापसी करने के लिए तैयार है. आइए, इस लेजेंडरी कार के पुराने और नए रूप के बारे में जानते हैं.

टाटा सिएरा - 90 के दशक का जादू

सबसे पहले यह 1991 में लॉन्च हुई थी. यह भारत की पहली तकनीकी रूप से स्वदेशी SUV मानी जाती थी. उस जमाने में यह अपनी शानदार 3-डोर डिजाइन और पीछे की तरफ मुड़े हुए बड़े ग्लास विंडो के लिए मशहूर थी, जो इसे एक बहुत ही अलग लुक देता था. इसमें उस समय के हिसाब से एडवांस फीचर्स दिए गए थे, जैसे कि पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और एयर कंडीशनिंग (AC), जो इसे एक प्रीमियम कार बनाते थे. इसका एक 4x4 (फोर-व्हील ड्राइव) वेरिएंट भी आता था, जो इसे ऑफ-रोडिंग के लिए दमदार बनाता था. हालांकि इसे 2003 के आसपास बंद कर दिया गया था.

टाटा सिएरा (New Generation) - मॉडर्न लुक और पावर

टाटा मोटर्स अब सिएरा को बिल्कुल नई पीढ़ी के रूप में वापस ला रही है. यह कार अब पहले से कहीं ज्यादा मॉर्डन, फीचर्स से भरी और दमदार होगी.

डिजाइन और लुक

  • नई सिएरा में भी पुरानी सिएरा की तरह बॉक्सी और मजबूत डिजाइन को बरकरार रखा गया है. इसमें पीछे की तरफ मुड़े हुए ग्लास विंडो का लुक भी रखा गया है, जो पुराने फैंस को पसंद आएगा.
  • यह फुल LED लाइटिंग, कनेक्टेड DRLs और फ्लश डोर हैंडल जैसे मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ आएगी.
  • पुरानी 3-डोर कार के मुकाबले यह 5-डोर वाली SUV होगी.
टाटा सिएरा की वापसी उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, जिन्होंने 90 के दशक में इस आइकॉनिक कार को सड़कों पर देखा था, और उन नए ग्राहकों के लिए भी जो एक मजबूत, फीचर-लोडेड और दमदार SUV चाहते हैं.
  • इंजन और वेरिएंट

नई सिएरा में आपको कई तरह के इंजन ऑप्शन मिलेंगे-

पेट्रोल इंजन

इसमें टाटा का नया और पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन आने की उम्मीद है, जो अच्छी पावर देगा.

डीजल इंजन

डीजल का ऑप्शन कंपनी दे रही है.

इलेक्ट्रिक (Sierra EV)

सबसे खास बात यह है कि सिएरा का एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) मॉडल भी लॉन्च होगा, जो टाटा के इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को और मजबूत करेगा.

दमदार फीचर्स

  • रिपोर्ट्स हैं कि इसमें तीन-स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिलेगा— एक ड्राइवर के लिए, एक इन्फोटेनमेंट के लिए और एक को-पैसेंजर के लिए.
  • इसमें ADAS, 360-डिग्री कैमरा, कई एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे टॉप क्लास सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे.
  • पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और प्रीमियम इंटीरियर्स भी मिलने की उम्मीद है.

लॉन्च और किससे होगी टक्कर

रिपोर्ट्स के अनुसार, नई टाटा सिएरा को नवंबर 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च होने के बाद यह SUV मार्केट में हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. 

कीमत

भारत में टाटा सिएरा की कीमत ₹15 लाख से ₹25 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. हालांकि कीमत इसके वेरिएंट पर भी डिपेंड करेगी.

