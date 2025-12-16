विज्ञापन
विशेष लिंक

OnePlus 15R की कीमत हुई LEAK! डिजाइन देखकर दीवाने हो जाएंगे Gen Z, जानिए फोन के बारे में A To Z

OnePlus 15R को भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन Amazon और OnePlus India की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होगा. कंपनी इसे मिंट ग्रीन, चारकोल ब्लैक और इलेक्ट्रिक वायलेट जैसे रंगों में पेश करेगी.

Read Time: 2 mins
Share
OnePlus 15R की कीमत हुई LEAK! डिजाइन देखकर दीवाने हो जाएंगे Gen Z, जानिए फोन के बारे में A To Z

OnePlus 15R, 17 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है. ये मोबाइल कंपनी के अभी तक आए सभी हैंडसेट में से सबसे सस्ता होने की उम्मीद है. इसके सबसे दमदार फीचर की बात करें तो वो है बैटरी. OnePlus कंपनी ने अपने इस नए 15R के कलर्स और कुछ शानदार फीचर्स रिवील कर दिए हैं. लॉन्च से पहले जानते हैं OnePlus 15R से जुड़ी खास बातें. इसी के साथ आपके बता दें, कंपनी का दावा है कि इस OnePlus 15R, 7400 mAh की जम्बो बैटरी होने वाली है, जो कि इस मोबाइल की यूएसपी होने वाली है. यानी फोन को आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

कैमरा
OnePlus 15R में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा. इसके अलावा इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है. 

प्रोसेसर
OnePlus 15R में Qualcomm का नया ऑक्टा-कोर 3nm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा, जिसे हाल ही में 26 नवंबर को लॉन्च किया गया था. यह प्रोसेसर G2 Wi-Fi चिप और टच रिस्पॉन्स चिप के साथ आएगा, जिससे परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

Latest and Breaking News on NDTV

कीमत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 15R की कीमत 47,000 से शुरू हो सकती है. इस कीमत के साथ OnePlus 15R इस कंपनी का सबसे सस्ता मोबाइल होगा. 

स्टोरेज
OnePlus 15R, 256GB और 512GB स्टोरेज में होने वाला है. इसके टॉप वेरिएंट की कीमत भारत में करीब 52,000 रुपये बताई जा रही है, जबकि 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 47,000 से 49,000 रुपये के बीच हो सकती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

कलर्स 
OnePlus 15R यूजर्स को मिंट ग्रीन, चारकोल ब्लैक और इलेक्ट्रिक वायलेट कलर्स मिलने वाले हैं. 

कहां मिलेगा?
OnePlus 15R को भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के बाद यह स्मार्टफोन Amazon और OnePlus India की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होगा. कंपनी इसे मिंट ग्रीन, चारकोल ब्लैक और इलेक्ट्रिक वायलेट जैसे रंगों में पेश करेगी, जिसे उनके यूजर्स अभी तक पसंद करते आए हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

बता दें, कपंनी ने इससे पहले कंपनी ने OnePlus 13R को भारत में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, जबकि 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 49,999 रुपये का था.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
OnePlus 15R, OnePlus 15R Colors, OnePlus 15R Price, OnePlus 15R Features
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com