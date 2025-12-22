OnePlus 15R की सेल शुरू, 5 पॉइंट्स में जानिए फोन पैसा वसूल है या नहीं!

आज 22 दिसंबर से OnePlus 15R की सेल शुरू हो चुकी है. ये फोन आज से ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही प्लैटफॉर्म पर अवेलेबल होगा. OnePlus 15R कंपनी का वैल्यू फ्लैगशिप कैटेगरी वाला फोन है. इस मोबाइल की लंबी चलने वाली बैटरी, नया Snapdragon प्रोसेसर और दमदार ड्यूरेबिलिटी काफी चर्चा में है, हालांकि कैमरा सेगमेंट में कंपनी ने थोड़ा समझौता किया है. अगर आप OnePlus 15R खरीदने का सोच रहे हैं तो यहां पहले जान लें ये 5 बातें.

1. OnePlus 15R का डिजाइन - डिज़ाइन के मामले में OnePlus 15R काफी हद तक OnePlus 15 जैसा ही है. फोन का लुक प्रीमियम है और हाथ में पकड़ने पर यह फ्लैगशिप फील देता है. OxygenOS का लेटेस्ट वर्ज़न मिलने की वजह से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी स्मूद और क्लीन रहता है. Nord सीरीज़ के मुकाबले इसमें बेहतर मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे फोन ज्यादा सॉलिड लगता है.

2. OnePlus 15R का डिस्प्ले और परफॉर्मेंस - OnePlus 15R में 6.83 इंच की 1.5K LTPS Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो देखने में शार्प और कलरफुल है. इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यह सभी ऐप्स और गेम्स में काम नहीं करता. आम इस्तेमाल में डिस्प्ले ज्यादातर 120Hz पर ही चलती है. इसी के साथ OnePlus 15R दुनिया का पहला फोन है जिसमें Qualcomm का नया Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया गया है. यह प्रोसेसर रोजमर्रा के इस्तेमाल और गेमिंग में शानदार परफॉर्मेंस देता है. इसमें ऐप्स तेजी से खुलते हैं और मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं आती.

3. OnePlus 15R की बैटरी - इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,400mAh की लंबी चलने वाली बैटरी है. नॉर्मल इस्तेमाल में फोन आसानी से दो दिन तक चल जाता है, जबकि हैवी यूज़ में भी डेढ़ दिन का बैकअप मिल जाता है. इस बैटरी के मुताबिक 80W फास्ट चार्जिंग थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन फिर भी यह फोन को काफी कम समय में चार्ज कर देती है.

4. OnePlus 15R का कैमरा - OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है. कैमरा क्वालिटी अच्छी है, लेकिन फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है.

5. OnePlus 15R की कीमत - फोन में IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहता है. अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर तेज और भरोसेमंद है. कीमत की बात करें तो OnePlus 15R का 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 47,999 रुपये में आता है, जबकि 512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये है. बैंक ऑफर के साथ इसकी शुरुआती कीमत 44,999 रुपये हो जाती है, जो इसे एक बढ़िया डील है.