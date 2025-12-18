OnePlus 15R भारत में लॉन्च, जानिए कीमत से लेकर फीचर्स तक सबकुछ

OnePlus 15R इंडिया में लॉन्च हो चुका है. ये फोन 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से Amazon, OnePlus इंडिया की वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पर मिलना शुरू हो जाएगा. इस मोबाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसमें दिया गया लेटेस्ट 3nm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट. OnePlus 15R चारकोल ब्लैक, मिंट ब्रीज़ और इलेक्टिक वॉयलेट जैसे तीन कलर्स में अवेलेबल है. चलिए जानते हैं OnePlus 15R के और मजेदार फीचर्स और कीमत के बारे में.

OnePlus 15R का डिस्प्ले

सबसे पहले बात करते हैं OnePlus 15R के डिस्प्ले के बारे में, इसमें 6.83 इंच का बड़ा Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसका हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग और स्क्रॉलिंग को बेहद स्मूद बनाता है. यानी गेमिंग के शौकीन लोगों के लिए ये बढ़िया फोन हो सकता है. स्क्रीन में 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गमट, 450ppi पिक्सल डेंसिटी और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन मिलता है. आउटडोर में बेहतर विजिबिलिटी के लिए सन डिस्प्ले और आंखों की सुरक्षा के लिए आई कंफर्ट जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

OnePlus 15R का कैमरा क्वालिटी

OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP Sony IMX906 प्राइमरी कैमरा OIS के साथ आता है और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है. यह फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को 120fps तक सपोर्ट करता है. फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा है, और ये भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. कैमरा सिस्टम में सिनेमैटिक वीडियो और मल्टी-व्यू जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

OnePlus 15R की परफॉर्मेंस

OnePlus 15R फोन Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 पर चलेगा. इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ 12GB LPDDR5x Ultra रैम और UFS 4.1 स्टोरेज इसे बेहद फास्ट बनाते हैं. इस प्रोसेसर के चलते कंपनी मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग और AI टास्क्स में शानदार प्रदर्शन देने का दावा कर रही है.

OnePlus 15R की बैटरी

इस स्मार्टफोन में 7,400mAh की बड़ी सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि चार साल बाद भी बैटरी 80 प्रतिशत क्षमता बनाए रखेगी. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC और Infrared रिमोट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

OnePlus 15R की कीमत और स्टोरेज

भारत में OnePlus 15R की शुरुआती कीमत 47,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है. 512GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट 52,999 रुपये में मिलेगा. इस मोबाइल में Axis Bank और HDFC Bank कार्ड से खास डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आपको 3 हज़ार तक की और बचत हो जाएगी. फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी बिक्री 22 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से Amazon, OnePlus इंडिया की वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू हो जाएगी.