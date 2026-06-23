गर्मियों में कार मालिकों के लिए वरदान हैं ये 5 चीजें! मैकेनिक भी हो जाए फेल, तो ये बचाएंगी आपकी जान

मई-जून की चिलचिलाती गर्मी में कार से सफर करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है. इस मौसम में तेज धूप और गरमी की वजह से गाड़ियों में तकनीकी खराबी, टायर फटने या बैटरी डाउन होने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं. सोचिए अगर आप किसी सुनसान हाइवे या दोपहर की तेज धूप में फंसे हों और दूर-दूर तक कोई मैकेनिक न मिले, तो आप क्या करेंगे! ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आपके पास कुछ खास टूल्स का होना बेहद जरूरी है. आज हम आपको ऐसी ही 5 जरूरी कार एक्सेसरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गर्मियों के सफर में मैकेनिक की कमी को पूरा कर देंगी और आपके सफर को सुरक्षित बनाएंगी.

1. पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर और प्रेशर गेज

गर्मियों के मौसम में सड़क का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कार के टायरों के अंदर की हवा फैलती है और टायर फटने या पंचर होने का खतरा दोगुना हो जाता है. ऐसे में आपकी डिक्की में एक पोर्टेबल डिजिटल टायर इन्फ्लेटर (Portable Tyre Inflator) जरूर होना चाहिए. यह एक छोटा-सा डिवाइस होता है जो कार के चार्जिंग सॉकेट से चलता है. इसके जरिए आप खुद ही टायर में हवा भर सकते हैं. इसमें लगे ऑटो-कट फीचर की मदद से सटीक प्रेशर मिलते ही हवा भरना अपने आप बंद हो जाता है.

2. जंप स्टार्टर और पावर बैंक

तेज गर्मी के कारण कार के बोनट के अंदर का तापमान बहुत हाई हो जाता है, जिससे कार की बैटरी पर बुरा असर पड़ता है और कई बार बैटरी अचानक डेड हो जाती है. अगर सुनसान रास्ते पर गाड़ी स्टार्ट न हो, तो यह पोर्टेबल जंप स्टार्टर (Jump Starter) आपके बहुत काम आएगा. यह एक छोटा-सा पावर बैंक जैसा डिवाइस होता है, जिसे कार की बैटरी के टर्मिनल्स से जोड़कर आप बिना किसी दूसरी गाड़ी की मदद के अपनी कार को तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं. इसके अलावा इससे आप अपना स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हैं.

3. एंटी-ग्लेयर विंडशील्ड सनशेड

जब आप दोपहर में अपनी कार को किसी खुले मैदान या बिना छांव वाली जगह पर पार्क करते हैं, तो कार के अंदर का केबिन किसी तंदूर जैसा उबलने लगता है. इससे बचने के लिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का रिफ्लेक्टिव विंडशील्ड सनशेड (Windshield Sunshade) होना ही चाहिए. इसे कार के मुख्य शीशे पर अंदर या बाहर से लगाने पर यह सूरज की हानिकारक यूवी (UV) किरणों को वापस मोड़ देता है. इससे कार का डैशबोर्ड गर्म होने से बचता है और कार के अंदर का तापमान सामान्य बना रहता है, जिससे एसी चालू करते ही केबिन तुरंत ठंडा हो जाता है.

4. कार कूलिंग सीट कुशन या कूलिंग जेल पैड

अगर आपकी कार में वेंटिलेटेड सीट्स (Ventilated Seats) का फीचर नहीं है, तो गर्मियों में लंबी ड्राइविंग के दौरान पीठ और जांघों पर पसीना आना बेहद आम बात है. इससे बचने के लिए आप बाजार से कार कूलिंग सीट कुशन खरीद सकते हैं. ये कुशन कार के 12V सॉकेट से कनेक्ट होकर अंदर की हवा को सर्कुलेट करते हैं, जिससे आपकी पीठ बिल्कुल ठंडी और सूखी रहती है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कुशन नहीं चाहते, तो सिंपल कूलिंग जेल पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिना बिजली के भी आपकी सीट को ठंडा रखते हैं.

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5. एमरजेंसी ब्रेकडाउन किट और कूलेंट

गर्मियों में गाड़ी का इंजन ओवरहीट होना सबसे बड़ी समस्या है. इसलिए अपनी कार में हमेशा अतिरिक्त कूलेंट और साफ पानी की एक बोतल जरूर रखें. अगर इंजन का तापमान बढ़ने लगे, तो आप खुद इसे टॉप-अप कर सकते हैं. इसके साथ ही आपकी किट में एक रिफ्लेक्टिव वॉर्निंग ट्रायंगल, टोइंग रोप (खींचने वाली रस्सी), एक अच्छी टॉर्च और बेसिक टूलकिट (पेचकस और पाना) होनी चाहिए. मैकेनिक न होने की स्थिति में ये छोटी चीजें आपको किसी भी बड़ी मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल सकती हैं.

