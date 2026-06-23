फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराया, 100वें मैच में एम्बाप्पे का महारिकॉर्ड, रोनाल्डो को पीछे छोड़ की क्लोजे के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

France vs Iraq, Kylian Mbappe 100th Match Goal Record: फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे ने अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय मैच को बेहद यादगार बना दिया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में एम्बाप्पे के दो शानदार गोलों की बदौलत फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया. इस धमाकेदार जीत के साथ ही फ्रांस की टीम ने ग्रुप स्टेज का एक मैच बाकी रहते हुए ही 'राउंड ऑफ 32' (अगले दौर) में अपनी जगह पक्की कर ली है. मैच में फ्रांस के लिए तीसरा गोल ओस्मान डेम्बेले ने दागा.

रोनाल्डो को पीछे छोड़ा, मिरोस्लाव क्लोजे के रिकॉर्ड की बराबरी की

इस मैच में उतरने से पहले किलियन एम्बाप्पे के नाम वर्ल्ड कप इतिहास में 14 गोल दर्ज थे और वे ब्राजील के दिग्गज रोनाल्डो (15 गोल) से एक कदम पीछे थे. लेकिन इराक के खिलाफ दो गोल दागते ही एम्बाप्पे ने पहले रोनाल्डो के 15 गोलों के रिकॉर्ड को पार किया और फिर कुल 16 गोलों के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज़े के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अब एम्बाप्पे विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ गए हैं और वे नंबर वन पर काबिज अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (18 गोल) से केवल दो गोल पीछे हैं.

मैच में ऐसे चला एम्बाप्पे का जादू

मैच की शुरुआत से ही एम्बाप्पे जबरदस्त लय में नजर आ रहे थे. खेल के 14वें मिनट में माइकल ओलिस से मिले एक बेहतरीन पास पर एम्बाप्पे ने लगभग 20 गज की दूरी से बाएं पैर से एक जोरदार शॉट मारा, जिसे इराक का गोलकीपर रोक नहीं सका और फ्रांस को 1-0 की बढ़त मिल गई. यह एम्बाप्पे का 15वां विश्व कप गोल था. इसके बाद हाफ टाइम के बाद इराक की टीम ने डिफेंस में एक बड़ी गलती कर दी. इराकी खिलाड़ी ज़ैद तहसीन और गोलकीपर अहमद बासिल के बीच तालमेल की कमी का फायदा उठाते हुए ओस्मान डेम्बेले ने गेंद छीनी और एम्बाप्पे की तरफ पास दे दिया. एम्बाप्पे ने इस आसान मौके को गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की और अपना 16वां गोल दाग दिया.

गोल्डन बूट की रेस में मेसी के ठीक पीछे पहुंचे एम्बाप्पे

इस मैच में दो गोल करने के साथ ही किलियन एम्बाप्पे के नाम मौजूदा वर्ल्ड कप 2026 में अब कुल 4 गोल हो गए हैं. इसके साथ ही वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाले 'गोल्डन बूट' (Golden Boot) की रेस में लियोनेल मेसी के ठीक पीछे पहुंच गए हैं. इसके अलावा एम्बाप्पे के नाम अब एक और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है; वे फीफा विश्व कप के छह अलग-अलग मैचों में दो या उससे अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी अन्य फुटबॉलर से ज्यादा है.

डेम्बेले को उनके टीम-फर्स्ट रवैये का इनाम 12 मिनट बाद मिला. माइकल ओलिस ने एक और शानदार पास दिया, जिस पर डेम्बेले ने गोल कर अपने करियर का पहला विश्व कप गोल दर्ज किया. फ्रांस का अगला मुकाबला नॉर्वे से होगा. टीम को पता है कि परिणाम चाहे जो भी रहे, वह नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी है. इस बीच, एम्बाप्पे की नजर 2026 विश्व कप के गोल्डन बूट और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने के रिकॉर्ड पर बनी रहेगी.

इसके अलावा, वह 103 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. यह उपलब्धि उनके लंबे समय तक कोच रहे डिडिएर डेसचैम्प्स के नाम दर्ज है. यदि फ्रांस टूर्नामेंट में आगे बढ़ता है और एम्बाप्पे सभी मैच खेलते हैं, तो वह राउंड ऑफ 16 तक इस आंकड़े की बराबरी कर सकते हैं.



(IANS इनपुट के साथ)