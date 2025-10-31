विज्ञापन
MS Dhoni Bike Collection: टीवीएस (TVS) के ब्रांड एंबेसडर होने के नाते, धोनी के पास टीवीएस अपाचे आरआर 310 (TVS Apache RR 310) और हाल ही में लॉन्च हुई टीवीएस रोनिन (TVS Ronin) जैसी बाइक्स भी हैं.

किसी शोरूम से कम नहीं धोनी का गैराज, यामाहा राजदूत से लेकर मौजूद है 80 लाख की हेलकैट

MS Dhoni Bike Collection: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट के मैदान पर जलवा तो सबने देखा है, साथ ही सभी फैंस जानते हैं कि धोनी का जुनून सिर्फ चौके-छक्कों तक सीमित नहीं है, उन्हें बाइक्स से बेपनाह मोहब्बत है और रांची में मौजूद उनके फॉर्म हाउस का गैराज किसी इंटरनेशलन बाइक शोरूम से कम नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके कलेक्शन में 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें शामिल हैं, जिनमें विंटेज क्लासिक्स से लेकर मोडर्न हाइपरस्पोर्ट्स तक शामिल हैं.

शोरूम से कम नहीं धोनी का गैराज

बाइकमॉडलअनुमानित कीमतखासियत
कॉन्फेडरेट हेलकैटएक्स132₹47 लाख से ₹80 लाखकेवल 150 यूनिट्स ही बनी, हाथों से असेंबल की गई
कावासाकी निंजाएच2₹35 लाख से ₹80 लाखजबरदस्त स्पीड और 998cc के पावरफुल इंजन
डुकाटी1098₹25 लाख से ₹45 लाख पावरफुल V-ट्विन इंजन
हार्ले-डेविडसनफैट बॉय₹28 लाख से शुरूक्रूजर सेगमेंट की आइकॉनिक बाइक
कावासाकी निंजाजेडएक्स-14आर₹21 लाख से शुरूटॉप स्पीड करीब 300 किमी/घंटा

विंटेज कलेक्शन

यह तो बात हो गई मॉडर्न बाइक की. अब बताते हैं विटेंज कलेक्शन के बारे में. दरअसल धोनी का जुनून केवल मॉडर्न सुपरबाइक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो विंटेज बाइक्स के भी बड़े शौकीन हैं.

यामाहा आरडी 350

यह टू-स्ट्रोक इंजन वाली एक क्लासिक बाइक है, जिसे कई भारतीय बाइक प्रेमी आज भी पसंद करते हैं. धोनी के पास इस मॉडल की कई यूनिट्स हैं.

सुजुकी शोगुन

यह 90 के दशक की मशहूर और पावरफुल बाइक है, जिसे धोनी बेहद पसंद करते हैं.

यामाहा राजदूत

यह बाइक उनके शुरुआती कलेक्शन का हिस्सा है, जिससे पता चलता है कि उनका बाइक प्रेम उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत से भी पहले का है.

बीएसए गोल्ड स्टार और नॉर्टन जुबली 250

यह ब्रिटिश क्लासिक बाइक्स उनके विंटेज टेस्ट को दर्शाती हैं.

टीवीएस ब्रांड एंबेसडर

टीवीएस (TVS) के ब्रांड एंबेसडर होने के नाते, धोनी के पास टीवीएस अपाचे आरआर 310 (TVS Apache RR 310) और हाल ही में लॉन्च हुई टीवीएस रोनिन (TVS Ronin) जैसी बाइक्स भी हैं, जो भारतीय रेसिंग टेक्नोलॉजी में कमाल कर रही हैं.

