एमएस धोनी को कितनी पेंशन देता है BCCI? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

MS Dhoni BCCI Pension: भारतीय क्रिकेट के फैंस के चहेते और माही नाम से फेमस एमएस धोनी हमेशा ही खास रहे हैं. चाहे उनका कप्तानी का दौर हो या फिनिशर के रूप में उनकी बल्लेबाजी, धोनी के लिए मैदान में शोर मीटर हमेशा ही हाई रहा है. अब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें हर महीने कितनी पेंशन देता है. अगर नहीं तो यहां जानिए.

धोनी का रिटायरमेंट और IPL

एमएस धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया. इसके बाद भी वे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सक्रिय रहे. IPL 2025 में धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में खेले और उन्हें ₹4 करोड़ का सालाना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया.

BCCI की पेंशन स्कीम

पूर्व खिलाड़ियों के लिए BCCI ने एक पेंशन स्कीम बनाई है. इस योजना के तहत खिलाड़ियों को मैचों के आधार पर पेंशन दी जाती है. 2022 में BCCI ने पेंशन स्कीम में बदलाव किया, जिसके बाद पूर्व खिलाड़ियों की पेंशन बढ़ा दी गई. नई स्कीम के अनुसार, पूर्व फर्स्ट क्लास पुरुष क्रिकेटर्स को ₹30,000 मंथली, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर्स को ₹60,000 और 25 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी को ₹70,000 की पेंशन दी जाती है. महिला इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ₹52,500 रुपए महीने और 2003 से पहले रिटायर हुई महिला फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को हर महीने 45,000 की पेंशन मिलती है.

एमएस धोनी को कितनी पेंशन मिलती है

एमएस धोनी ने 90 टेस्ट मैच, 350 ODI और 98 T20I मैच खेले हैं, इसलिए उन्हें BCCI से ₹70,000 प्रति माह पेंशन मिलती है. धोनी की कुल नेटवर्थ करीब ₹1000 करोड़ मानी जाती है. धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर में 17,266 रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 108 अर्धशतक शामिल हैं. टेस्ट में 4,876 रन, ODI में 10,773 रन और T20I में 1,617 रन रहे. धोनी ने 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और 2007 में भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ODI वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते.