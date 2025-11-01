विज्ञापन
कारों की रेस में मारुति ने मारी बाजी, टाटा, महिंद्रा सभी को किया पीछे, एक महीने में बेच डालीं इतनी लाखों गाड़ियां

Maruti Suzuki Highest Sales: कंपनी के शानदार प्रदर्शन के पीछे मुख्य रूप से त्योहारों का मौसम है. दशहरे और दिवाली की वजह से ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे शोरूम्स में गाड़ियों की डिलीवरी बढ़ गई.

Maruti Suzuki Highest Sales: देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने अक्टूबर 2025 में बिक्री का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. कंपनी ने त्योहारों की जबरदस्त मांग के चलते एक महीने में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की है. मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2025 में कुल 2,20,894 यूनिट्स गाड़ियां बेचीं. यह न केवल कंपनी की एक महीने की सबसे बड़ी बिक्री है, बल्कि इसने घरेलू बिक्री (Domestic Sales) में भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है.

सेल टाइपअक्टूबर 2025 में यूनिट्स
टोटल सेल 2,20,894
डोमेस्टिक सेल1,80,675
एक्सपोर्ट31,304
दूसरी कंपनियों को सप्लाई8,915

किन सेगमेंट ने मचाया धमाल?

  • यूटिलिटी व्हीकल्स

इस सेगमेंट ने बिक्री को ज़बरदस्त बूस्ट दिया है.

गाड़ियां: ब्रेजा (Brezza), अर्टिगा (Ertiga), फ्रोंक्स (Fronx), ग्रैंड विटारा (Grand Vitara), जिम्नी (Jimny), और XL6

टोटल सेल: 77,571 यूनिट्स

यह आंकड़ा दिखाता है कि भारतीय ग्राहक अब तेजी से एसयूवी और एमपीवी गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं.

  • कॉम्पैक्ट कारें

मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली छोटी और कॉम्पैक्ट कारें भी पीछे नहीं रहीं.

गाड़ियां: बलेनो (Baleno), स्विफ्ट (Swift), वैगनआर (WagonR), डिजायर (Dzire), सेलेरियो (Celerio), और इग्निस (Ignis)

टोटल सेल: 76,143 यूनिट्स

रिकॉर्ड बिक्री के पीछे की वजह

इस शानदार प्रदर्शन के पीछे मुख्य रूप से त्योहारों का मौसम है. दशहरे और दिवाली की वजह से ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे शोरूम्स में गाड़ियों की डिलीवरी बढ़ गई. कंपनी के नए लॉन्च किए गए एसयूवी मॉडलों को भी ग्राहकों ने खूब पसंद किया, जिससे बिक्री में रिकॉर्ड उछाल आया.

