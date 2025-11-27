विज्ञापन
महिंद्रा XEV 9S एक ऐसी EV है जो परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और फैमिली कम्फर्ट को एक साथ लाती है, जो इसे भारतीय EV बाजार में एक मजबूत दावेदार बनाती है.

XEV 9S: महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUV है'टेक्नोलॉजी का पावरहाउस', सेल्फ पार्किंग से लेकर 7 सेकंड में 100 की रफ्तार!

Mahindra XEV 9S launched: अगर आप फैमिली के लिए किसी अच्छी 7 सीटर EV एसयूवी की खोज में थे, तो आपकी ये खोज पूरी है चुकी है. दरअसल महिंद्रा ने अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, XEV 9S को भारत में लॉन्च कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करने का वादा करती है. यह SUV INGLO आर्किटेक्चर पर बनी देश की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी है. यह उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी खबर है, जो बिना पेट्रोल-डीजल के खर्च के, बड़ी और दमदार गाड़ी चाहते थे.

Mahindra XEV 9S को ₹19.95 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है और यह कुल छह वेरिएंट में मौजूद है. इसकी बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू होगी, और डिलीवरी 23 जनवरी, 2026 से दी जाएगी.

गाड़ी में क्या है खास?

  • 7-सीटर सुविधा

यह गाड़ी बड़ी फैमिली को एक साथ घुमाने के लिए बेस्ट है.

  • टेक्नोलॉजी से भरपूर

अंदर एक बड़ा-सा ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड है, जो दिखने में किसी हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा लगता है.

  • पैनोरमिक 'स्कायरूफ'

इसमें एक बड़ी-सी सनरूफ भी है, जिसे 'स्कायरूफ' कहा गया है, जो केबिन को हवादार और शानदार बनाती है.

  • ज्यादा स्पेस

इसमें आगे 150 लीटर का बड़ा 'फ्रंक' (सामान रखने की जगह) है और पीछे भी 527 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है।

  • पावर और रेंज

इसमें अलग-अलग बैटरी पैक (59kWh, 70kWh और 79kWh) के ऑप्शन हैं, और यह 7 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.

वेरिएंट और उनकी खास खूबियां

वेरिएंटबैटरी पैकशुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम)
पैक वन 59 kWh / 79 kWh₹19.95 लाख से शुरू
पैक टू70 kWh / 79 kWh₹24.45 लाख से शुरू
पैक थ्री79 kWh₹27.35 लाख
पैक थ्री से ऊपर79 kWh₹29.45 लाख

पैक वन अबव: दमदार एंट्री

यह बेस वेरिएंट होने के बावजूद शानदार फीचर्स से लैस है. इसमें 59 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक का विकल्प मिलता है, जो 170 kW और 210 kW तक की बेहतरीन पावर देते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 180 kW DC चार्जर से केवल 20 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज हो सकती है. इसमें पैनोरमिक 'स्कायरूफ', क्रूज कंट्रोल, और वायरलेस ऐप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो के साथ स्नैपड्रैगन चिपसेट जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं.

पैक टू अबव: लक्जरी और सेफ्टी का कॉकटेल

इस वेरिएंट में अपग्रेड के तौर पर L2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 16-स्पीकर वाला हरमन/कार्डन ऑडियो सिस्टम मिलता है. इंटीरियर में लेदरेट सीटें और सॉफ्ट इंटीरियर ट्रिम्स लक्जरी का अनुभव देते हैं. साथ ही, पहली लाइन की सीटों के लिए वेंटिलेशन और ड्यूल जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें शामिल है.

पैक थ्री और पैक थ्री अबव: टेक्नोलॉजी का पावरहाउस

टॉप-एंड वेरिएंट में टेक्नोलॉजी भरी हुई है. इसमें 7 एयरबैग (ड्राइवर नी एयरबैग के साथ), L2+ ADAS (5 रडार और 1 विजन कैमरा के साथ) जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं.

'पैक थ्री अबव' में तो कमाल के फीचर्स हैं-

  • ऑटो पार्क असिस्ट (खुद से पार्किंग).
  • वीडियो कॉलिंग की सुविधा.
  • विजनएक्स (ARHUD) तकनीक.
  • आईडेंटिटी (DOMS) और सिक्योर360 (लाइव व्यू और रिकॉर्डिंग) जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर.

महिंद्रा XEV 9S एक ऐसी EV है जो परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और फैमिली कम्फर्ट को एक साथ लाती है, जो इसे भारतीय EV बाजार में एक मजबूत दावेदार बनाती है.

