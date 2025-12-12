विज्ञापन
विशेष लिंक

GST 2.0 का असर: नवंबर में ऑटो सेक्टर ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, कार-बाइक की बिक्री और डिमांड में बंपर उछाल

Automobile Sales in November 2025: SIAM के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा कि सरकार के GST 2.0 सुधारों और त्योहारों के बाद भी मजबूत मांग ने ऑटो इंडस्ट्री को नवंबर में शानदार ग्रोथ दी. उन्होंने बताया कि यात्री वाहन, दोपहिया और तिपहिया तीनों सेगमेंट ने नवंबर महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की है.

Read Time: 3 mins
Share
GST 2.0 का असर: नवंबर में ऑटो सेक्टर ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, कार-बाइक की बिक्री और डिमांड में बंपर उछाल
Auto Industry sales in November 2025: नवंबर 2025 में पैसेंजर व्हीकल (PV) की कुल बिक्री 4,12,405 यूनिट रही, जो पिछले साल नवंबर के 3,47,522 यूनिट के मुकाबले 18.7% ज्यादा है.
नई दिल्ली:

भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए नवंबर 2025 बेहद मजबूत रहा. त्योहारों के बाद भी मांग बनी रही और सरकार की GST 2.0 पॉलिसी का फायदा सीधा बिक्री में देखने को मिला. SIAM के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, यात्री वाहन, दोपहिया और तिपहियातीनों सेगमेंट ने नवंबर का अब तक का सबसे ज्यादा सेल्स रिकॉर्ड बनाया.इंडस्ट्री  का मानना है कि मार्केट सेंटिमेंट मजबूत है और यह ग्रोथ 2026 में भी जारी रह सकती है.

यात्री वाहनों की बिक्री में करीब 19% की बढ़त

नवंबर 2025 में पैसेंजर व्हीकल (PV) की कुल बिक्री 4,12,405 यूनिट रही, जो पिछले साल नवंबर के 3,47,522 यूनिट के मुकाबले 18.7% ज्यादा है.

मारुति सुजुकी इंडिया ने इस महीने 1,70,971 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 21% ज्यादा है.महिंद्रा की बिक्री भी बढ़िया रही और कंपनी ने 56,336 यूनिट की थोक बिक्री की, जो सालाना आधार पर 22% की बढ़त है.हुंदै की थोक बिक्री मामूली बढ़त के साथ 50,340 यूनिट रही, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है.

दोपहिया वाहनों की बिक्री में 21% की बढ़त

नवंबर में दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 19,44,475 यूनिट रही, जो पिछले साल के 16,04,749 यूनिट की तुलना में 21% ज्यादा है.स्कूटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखी. स्कूटर की बिक्री 29% बढ़कर 7,35,753 यूनिट पहुंच गई. मोटरसाइकिल की बिक्री में भी अच्छी तेजी रही और यह 17.5% बढ़कर 11,63,751 यूनिट हुई.हालांकि मोपेड की बिक्री 2% घटकर 44,971 यूनिट रह गई.

तिपहिया वाहनों की बिक्री में 21% की तेजी

तिपहिया वाहनों की कुल थोक बिक्री नवंबर में 71,999 यूनिट रही, जो पिछले साल से 21% ज्यादा है. इस सेगमेंट में भी मांग लगातार बढ़ती दिख रही है.

GST 2.0 सुधारों और मजबूत मांग से इंडस्ट्री उत्साहित

SIAM के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा कि सरकार के GST 2.0 सुधारों और त्योहारों के बाद भी मजबूत मांग ने ऑटो इंडस्ट्री को नवंबर में शानदार ग्रोथ दी. उन्होंने बताया कि यात्री वाहन, दोपहिया और तिपहिया तीनों सेगमेंट ने नवंबर महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की है.

उम्मीद है कि सकारात्मक पॉलिसी सपोर्ट और बेहतर मार्केट सेंटिमेंट की वजह से यह ग्रोथ 2026 में भी बनी रहेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
November Auto Sales, PV Sales, Two Wheeler Sales, Three Wheeler Sales, Auto Industry Sales
Get App for Better Experience
Install Now