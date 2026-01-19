2026 में 4 धांसू गाड़ियां लॉन्च कर हुंडई मचा सकती है धमाल, लुक और परफॉर्मेंस का मिलेगा शानदार कॉम्बो

Hyundai 2026 Cars: साल 2026 कार लवर्स के लिए बेहद धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि हुंडई इस साल अपनी 4 नई धांसू गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है. इन गाड़ियों में न सिर्फ दमदार परफॉर्मेंस मिलेगी, बल्कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फीचर्स और शानदार लुक्स का भी बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलेगा. SUV से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हुडई की नई या अपडेटेड कार्स बाजार में तहलका मचा सकती हैं. ऐसे में अगर आप इस साल नई कार खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 4 गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हुंडई इस साल बाजार में उतार सकती है. आइए जानते हैं...

कौन सी चार गाड़ियां?

ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कार निर्माता कंपनी हुंडई बाजार में वरना फेसलिफ्ट, एक्सटर फेसलिफ्ट, Ioniq 5 फेसलिफ्ट और हुंडई Bayon लॉन्च कर सकती है. इनमें से कुछ गाड़ियों के टेस्टिंग वर्जन सड़कों पर भी देखे जा चुके हैं.

2026 में हुंडई वरना फेसलिफ्ट बाजार में पेश कर सकती है. इसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये के बीच रह सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि नई वरना में आगे का डिजाइन ज्यादा शार्प और नई सोनाटा से इंस्पायर्ड हो सकता है. इंटीरियर की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई की नई एक्सटर फेसलिफ्ट में बड़ा 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 9.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल सकता है. साथ ही बंपर, हेडलैंप और टेललैंप में भी कुछ मिनिमल अपडेट देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, इंजन और गियरबॉक्स में कोई चेंज न होने की उम्मीद लगाई जा रही है.

रिपोर्ट्स की माने तो फेसलिफ्टेड Hyundai Ioniq 5 में बाहर की तरफ कुछ हल्के‑फुल्के बदलाव किए जा सकते हैं. इसमें नया ग्रिल, नए डिजाइन वाले बंपर और नई स्टाइल की एलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं. बैटरी पैक भी पहले से बड़ा मिल सकता है, जिससे ड्राइविंग रेंज भी पहले से बेहतर होगी.

हुंडई फेस्टिव सीजन में अपनी इस कार को लॉन्च कर सकती है. डिजाइन की बात करें तो नई हुंडई बेयॉन का लुक काफी हद तक वरना से मिलता‑जुलता होने की उम्मीद है. हालांकि, इंटीरियर बाकी हुंडई की कारों जैसा रह सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें नया 1.2‑लीटर, 4‑सिलेंडर टर्बो‑पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. इसकी माइलेज 1.5‑लीटर पेट्रोल इंजन से बेहतर रहने की संभावना है.